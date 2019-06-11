وطن النهار

أصدرت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة ارشادات للمواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر الى بريطانيا خلال العطلة الصيفية سواء بهدف السياحة او العلاج مناشدة الجميع الالتزام بها حفاظا على امنهم وسلامتهم خلال تواجدهم خارج البلاد.

وذكرت السفارة في بيان صحافي ان اهم الارشادات تتركز على ضرورة التزامهم بنوع التأشيرة التي تصدر لهم من قبل السفارة البريطانية في الكويت حيث لوحظ أخيرا قيام عدد من المواطنين الكويتيين بالدخول الى بريطانيا بهدف العلاج بفيزا سياحة.

ودعت السفارة المرضى ومرافقيهم الى الالتزام باستخراج فيزا طبية وليست سياحية لانه من الممكن ان تطول فترة بقائهم بسبب ظروف العلاج ما يستدعي تمديد فترة اقامتهم بعد موافقة الجهات المعنية في المملكة المتحدة وبالتالي يسهل إجراءات طلب تمديد الإقامة اذا تطلب الأمر.

وشدد البيان على أهمية الالتزام التام بموعد تاريخ الوصول التي يتم تعبئتها في نموذج طلب التأشيرة الالكترونية قبل المجيء الى المملكة المتحدة وذلك تجنبا للمساءلة من قبل السلطات المختصة في المنافذ البريطانية والتي تمنع دخول أراضيها قبل تاريخ بداية التأشيرة الإلكترونية.

وأكد أهمية الحرص على مراقبة الأمتعه الشخصية وعدم الغفلة عنها خاصة بالأماكن المزدحمة تجنباً للسرقة من قبل افراد او مجموعة منظمة منتشره تختص بالسرقة والنصب والاحتيال.

ونبه البيان الى أهمية الاحتفاظ بجوازات السفر والنقود في صندوق امانات الفندق الذي يقيمون فيه او في اماكن آمنة وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة او مصوغات ذهبية أو ساعات ثمينة أثناء التجول داخل البلد والاكتفاء بحمل مبالغ بقدر الحاجة.

ودعا الى الحرص على صرف وتبديل العملات من خلال البنوك الرسمية او محلات الصرافة المعروفة وعدم إعطاء الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية تحت أي ظرف خصوصاً أثناء السحب من أجهزة الصرف الآلي حيث تنشط خلال فصل الصيف مجموعات مشبوهة تمتهن سرقة السواح بطريقة احترافية.

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال المرافقين لذويهم وعدم الغفلة عنهم أو معاملتهم بطريقة غير إنسانية ومعاملة مدبرات المنزل المرافقات لهم معاملة حسنة تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة.

ودعا المصطافين الى ضرورة التدقيق في عقود الايجار والتأني في قراءتها قبل التوقيع عليها مع مراعاة عدم تأجير الشقق بالباطن أو تأجير الشقق عن طريق المواقع الإلكترونية غير الموثوق بها.

وأشار في هذا الصدد الى ان ذلك يتعارض مع القوانين المحلية في المملكة المتحدة ما يعرضهم للمساءلة القانونية وذلك منعا للمشاكل وحفظا لحقوق المستأجرين وكذلك ينبغي الحرص على ضرورة وجود حارس أمن بمجمع السكن على مدار الساعة تفادياً لدخول وسرقة الشقق بمفتاح اضافي.

وشدد البيان على ضرورة المحافظة على جواز السفر من التلف او الضياع او السرقة ولا يجوز استخدامه من قبل شخص آخر او رهنه او استعماله لغير الغرض المخصص له ويجب عدم تسليمه لأي شخص ما عدا السلطات الرسمية.

ودعا في هذا السياق المصطافين في حال فقدان أو سرقة جواز السفر الى الاتصال فوراً بالسفارة حتى يتسنى لها تقديم المساعدة لمعرفة الأوراق المطلوبة لأخذ الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية الكويتية قبل اصدار وثيقة سفر اضطرارية.

ولفت بيان السفارة الى ان منح وثيقة سفر اضطراراية لمن فقد جواز سفره تتطلب الحصول على موافقة مكتوبة من قبل السلطات المعنية في الكويت.

وحذرت السفارة المصطافين أثناء التسوق في المحلات التجارية الكبرى والخروج بأي سلعة لم يتم تسديد قيمتها حتى وان كان بشكل غير متعمد حيث ان ذلك سوف يعرض المواطن للمساءلة القانونية والتحقيق من قبل الشرطة بتهمة السرقة مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الفواتير والايصالات عند الشراء من مراكز التسوق.

ودعا الى الاحتفاظ بالوصفات الطبية وفواتير الادوية التي قد يضطر المواطن لأخذها معه الى الكويت حتى لا يتم تأخيرهم او توقيفهم عند المغادرة من قبل جمارك المطار عند الاشتباه بنوعية أو كمية هذه الادوية.

وطالب بالابتعاد عن الاماكن المشبوهة ذات السمعة السيئة وعدم الاقتراب من أماكن الشغب وعدم الرد على الاستفزازات التي تصدر من قبل الغير والتي عادة ما تهدف إلى افتعال وخلق المشاكل والفوضى والتجمهر بقصد السرقة.

وشدد على ضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية تعادل أو تزيد عن عشرة آلاف من أي عملة كانت عند الوصول للجمارك البريطانية بشكل صريح والاحتفاظ بما يثبت مصدرها حتى لا يتعرض المواطن للمساءلة القانونية.

وحذرت السفارة المواطنين بتشدد السلطات الجمركية البريطانية وعدم سماحها بادخال جميع مشتقات الألبان والمواد الغذائية من خارج المملكة المتحدة وعدم جلب أكثر من 100 سيجارة (علبة واحدة) لكل راكب وذلك حسب القانون الجمركي البريطاني.

ونصحت السفارة المواطنين الراغبين بشراء عقار في المملكة المتحدة بأن يقوموا بتسجيل العقار عن طريق محام متخصص تفادياً للوقوع في مشاكل قانونية أو عمليات النصب العقاري المنتشرة في المملكة المتحدة.

ودعت الراغبين بتأجير مركبات والحرص على أن تكون بشكل مباشر من الشركات العالمية المعروفة دون الاعتماد على وسطاء لتجنب عمليات النصب والتحايل بالعقد.

كما طالبتهم بالتدقيق على ضرورة توفر تأمين للمركبة المستأجرة وتوفر رخصة القيادة حيث يترتب عند عدم استيفاء تلك الشروط عواقب قانونية مع أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور والالتزام بالسرعة المحددة داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

ودعا البيان المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على القسم القنصلي في السفارة والذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً على هاتف رقم 02075903400.

