وطن النهار

أكد السفير الاردني لدى الكويت صقر أبوشتال أن الثروة الحقيقية تكمن في بناء الانسان، مستذكرا كلمة جلالة الملك الحسين بن طلال «الانسان أغلى ما نملك».

وأعرب أبو شتال في كلمته خلال الحفل الذي أقامه مجلس الجالية الأردنية لتكريم كوكبة من الطلبة أوائل الثانوية العامة من الكويتيين والأردنيين أول من أمس بفندق كوستا ديل سول عن شكره لمجلس الجالية ممثلا بالأمين العام للمجلس نبيل العبدالله لإقامته هذا الحفل.

وأعرب عن شكره للكويت ووزارة التربية على ما يقدمونه للطلبة من رعاية واهتمام اسهمت في تفوقهم الذي ترجم بهذه النتائج المبهرة والمميزة للطلبة هذا العام.

وحضر الحفل نائب السفير فادي قويدر والمستشار الثقافي في السفارة الأردنية فادي الروسان ومنصور كمال أمين سر الجالية وعماد المقابلة رئيس اللجنة الثقافية للجالية وخالد الشرمان رئيس لجنة الجمعية العمومية للجالية، بالاضافة لعدد من الشخصيات ورجال الاعمال الاردنيين في الكويت،وأولياء أمور الطلبة الفائقين.

وقال أبو شتال مخاطباً اولياء أمور الطلبة إن جهدكم لم يذهب سدى فها أنتم تحصدون مما زرعتم، متمنيا للطلبة المزيد من التألق في حياتهم الجامعية، مشيرا إلى أن تكريم الطلبة الكويتيين إلى جانب أشقائهم الأردنيين لن يكون للمرة الأولى فقط كونه واجباً علينا لنرد لكم شيئا بسيطا مؤكدا أنه سيعمل على أن تستمر السفارة والجالية الأردنية بهذه السنة الحميدة في السنوات المقبلة.

بدوره كشف المستشار الثقافي بالسفارة الأردنية فادي الروسان عن تخصيص الحكومة الكويتية 11 منحة للطلبة الأردنيين 8 في جامعة الكويت و3 في المعهد التطبيقي، لافتا إلى أن التقديم للاستفادة من هذه المنح يكون عبر موقع السفارة الأردنية اعتبارا من الاثنين 10 يونيو الحالي لمدة أسبوع، مضيفاً أنه على الطلبة التسجيل عبر موقع السفارة مع ارسال صورة عن شهاداتهم وصورة عن جواز سفرهم الى ايميل المكتب الثقافي في السفارة بالكويت مع صورة عن الاقامة.

وذكر الروسان أن الجامعات الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وخاصة فيما يتعلق بالتخصصات الطبية، لافتا إلى أن هناك 4 جامعات معترف بها في الكويت في هذا المجال، موضحا أن الدراسة في هذه الجامعات ليست بالسهلة ويستفيد خريجوها الراغبون في تكملة تخصصاتهم في الدراسات العليا في جميع دول العالم ولا تطلب منهم سنة تحضيرية، مشيرا الى ان خريجي هذه الجامعات ليسوا بحاجة للسنة التحضيرية ويقبلون مباشرة في الجامعات العالمية.

ونصح الروسان الطلبة بالتوجه للتعليم التطبيقي والابتعاد عن التخصصات الراكدة،مشيرا إلى أن السفارة الأردنية بأوامر من السفير ستعمل ابتداء من اليوم الاثنين «أمس» ولمدة 4 أيام العمل في الفترة المسائية من 7-9 ستكون مخصصة لعملية تصديق الشهادات للطلبة.

وذكر أن موقع «STUDY IN JORDAN.JO» مخصص للطلبة من خارج المملكة يستطيع الطلبة التقدم من خلاله إلى أي جامعة أو تخصص يرغب به.

