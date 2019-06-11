وطن النهار

اشاد سفير كازخستان لدى البلاد الماس عبدالرحمنوف بالاجواء الانتخابية التي جرت في بلاده، مشيرا الى انها جرت بصورة ديموقراطية ومتميزة.

وقال رحمنوف في تصريح لـ«النهار» ان نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية قسطنطين بتروف اكد فوز مرشح الحزب الحاكم توكايف الذي حصل على 70?76 في المئة من اصوات الناخبين، مشيرا الى ان مرشح الحركة الوطنية القومية المعارضة اميرجان قوسانوف احتل المرتبة الثانية بحصوله على 6?2 في المئة من الاصوات فيما حصلت مرشحة الحزب الديموقراطي دانيا يسبايفا على 5?2 في المئة من الاصوات، لافتا الى ان نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 77?4 في المئة

وذكر رحمنوف ان 7 مرشحين يمثلون حركات واحزاب سياسية مختلفة شاركوا في الانتخابات التي اشرف عليها اكثر من ألف مراقب دولي. وقال ان هذه الانتخابات جرت عقب استقالة الرئيس نور سلطان نزاربايف من منصبه في مارس الماضي فاتحا الطريق امام رئيس البرلمان قاسم توكايف لتولي مهام الرئاسة في المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكدا ان الرئيس الجديد يعد ضمانة لاستمرار علاقة كازخستان مع الكويت وتطويرها والانفتاح على علاقات مع دول المنطقة برمتها فضلا عن علاقتهم الجيدة مع الدول الأوروبية وروسيا و الصين و الولايات المتحدة. واكد كذلك ان بلاده التي تقع في اسيا الوسطى تعد شريكا مهما مع الكويت و يتم التنسيق فيما بينهما في المحافل الدولية، مشيرا الى ان سفارتي البلدين في الكويت و العاصمة الكازاخية نور سلطان تعملان لتطوير علاقتي البلدين كما ان بلاده تعمل مع شركائها في التجمعات الاقليمية مثل رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاورواسيوي ومنظمة شنغهاي للتعاون اضافة الى معاهدة الامن الجماعي.

