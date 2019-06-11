وطن النهار

تقدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم ابراهيم طاهر البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم البغلي للابن البار الاستاذ رائد ابراهيم البغلي ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار الاستاذ علي حسن محمد وجميع أعضاء مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية التأهيل المسنين وجميع أعضاء مجلس ادارة مبرة ابراهيم البغلي وجميع أعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بخالص العزاء إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بوفاة والدة سموه.

وقال البغلي خالص العزاء وصادق المواساة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وأسرته الكريمة بوفاة والدته.

وأضاف البغلي نسأل الله جلت قدرته للفقيدة الرحمة الواسعة ولذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان انه سميع مجيب الدعاء.

وقال البغلي الله يرحمها ويغفر لها، ويسكنها جنات النعيم، قضت عمرها في الإحسان على الضعفاء وأعمال الخير، جعل الله ذلك في ميزان حسناتها، وعظّم الله أجر أبنائها وأشقائها واهل الكويت.

