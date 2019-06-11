وطن النهار

يحتاج كبار السن في مرحلة الشيخوخة إلى رعاية وعناية كاملة، نظرا لما يعانون منه من مشكلات عقلية وجسدية كبيرة لذلك يبحث الأبناء عن افضل مركز طبي لعلاج الشيخوخة في الكويت بهدف تحسين الخدمة المقدمة لكبار السن وحفظ كرامتهم وتقديم كافة سبل الراحة لهم وذلك عن طريق:

تحقيق الحرية لكبار السن في المراكز الطبية: وذلك بتوفير أماكن للتنزه، بدلا من الجلوس بمفردهم في المنزل.

الشعور بالأمان: بحيث تساعد المراكز الطبية في تأمين والاهتمام الكامل بالمسنين، ما يشعرهم بالأمان، وخاصة كبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض العقلية وخاصة الزهايمر.

تقديم العلاج اللازم وتأهيلهم مع المجتمع: بحيث يساعد المركز الطبي في الاهتمام بعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين والاهتمام برعايتهم صحيا، مع العمل على إدماجهم في المجتمع بتواصلهم مع بعضهم بعضاً.

- إمداد المسن بمعلومات ومهارات جديدة: بحيث يساعد المركز الطبي في علاج الشيخوخة وتأهيل المسنين، في تقديم مهارات مختلفة ومعلومات عن المرحلة التى تمر بهم، من أجل إدماجهم في المجتمع وعدم شعورهم بأن حياتهم توقفت عند هذه المرحلة.

أسباب اللجوء إلى مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين

تتعدد الأسباب التى يلجأ إليها الشخص للاعتماد على مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين، بهدف الحفاظ على حياة المسن .

مشكلات نفسية: بعض المسنين يعانون في مرحلة الشيخوخة من مشكلات نفسية نتيجة شعورهم بانتهاء دورهم في الحياة، حتى أن بعضهم يحاول الانتحار، لذلك يلجأ الابناء إلى المركز الطبي لإعادة تأهيلهم نفسيا واندماجهم مع المجتمع من جديد.

مشكلات عقلية: بحيث في الفترة الأخيرة رصدت الأبحاث تزايد أعداد المسنين المصابين بأمراض عقلية وخاصة الزهايمر، عقب الوصول لسن الشيخوخة، ما يجعل المسن في حاجة إلى عناية خاصة فيلجأ الأبناء إلى مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين.

مشكلات صحية: في الوصول لمرحلة الشيخوخة وضعف جهاز المناعة لدى الأفراد ما يجعلهم أكثر إصابة بالعديد من الأمراض، وعلى رأسها الضغط والسكر والقلب، وغيرها من الأمراض المختلفة، مما يستوجب عناية من متخصصين على قدر المسؤولية ويحتاج الفرد إلى مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين.

مشكلات اجتماعية بحيث وصول الفرد إلى مرحلة الشيخوخة تجعله غير قادر على تحمل ضغوطات الحياة، ويحتاج إلى الاسترخاء ونقاء الذهن، كما أنه يكون غير قادر على التواصل مع الصغار لفارق التكنولوجيا ومصاعب الحياة، مما يستوجب اللجوء إلى مركز لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين. أهم مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين

تتعدد المراكز الطبية ولكن لابد من توافر كافة الاحتياجات الطبية والنفسية للمسن، وتلبى احتياجاته، بما يحقق أهدافها في تحقيق الراحة وكرامة المسن وحريته أيضا.فلابد أن يقدم هذا المركز دورة في تحسين الحالة النفسية والصحية للمسن، ودمجهم مع المجتمع مع توافر كافة الاخصائيين بمختلف التخصصات للحفاظ على المسن بشكل كامل.

وفى النهاية يجب التأكيد على اهتمام الدولة ببناء مركز طبي لعلاج الشيخوخة وتأهيل المسنين، حفاظا على حياتهم وإدماجهم في المجتمع.

