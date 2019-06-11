عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر وزير الخارجية الالماني هايكو ماس من طهران امس من أن الوضع في المنطقة خطير على نحو غير عادي بينما اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أميركا هي من أعلنت الحرب الاقتصادية على إيران مؤكدا أن هذه الحرب خطيرة للغاية على المنطقة والعالم والنظام الدولي.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران مع نظيره الألماني هايكو ماس طهران ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه. وقال لا يمكن لأحد أن يقوم بخطوة ضد شعبنا ولا نرد له الصاع صاعين فنحن لم ولن نبدأ أي حرب لكن من يبدأ الحرب علينا لن يكن هو من ينهيها وأضاف إيران ستدمر أي طرف يغزوها. وقال وزير الخارجية الإيراني لا يمكن التوقع بان تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الإيراني فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان.

وأعرب الوزير الإيراني امس عن استعداد طهران للعودة عن قرارها الحد من التزاماتها بالاتفاق النووي، إذا نفذت أوروبا التزاماتها فيما يتعلق بمصالح إيران. وأكد أن إيران أثبتت التزامها بالاتفاق النووي، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت ذلك من خلال 15 تقريرا، معتبرا أن الخطوات الإيرانية مشروعة ومبنية على الاتفاق النووي، معربا عن أمله في أن تؤتي جهود ألمانيا وبقية أطراف الاتفاق النووي ثمارها.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني هايكو أن ألمانيا ما زالت تدعم الاتفاق النووي، معتبرا أن انسحاب واشنطن من الاتفاق حال دون تحقيق مصالح طهران، لذلك فإننا نسعى للتعويض عن ذلك من خلال تفعيل الآليات المالية.وشدد ماس على أن الدول الأوروبية لا يمكنها تحقيق المعجزات، لكنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي.

وحذر ماس من أن الوضع في المنطقة التي نتواجد فيها شديد الحساسية وخطير على نحو غير عادي مضيفا لا يمكن أن يصب ذلك في مصلحة أحد، لذلك يتعين تجنب هذا تحت جميع الظروف ولم يقدم ماس عروضا جديدة لضمان فوائد اقتصادية لإيران رغم العقوبات الأميركية. بينما اوضح ظريف أنه بدون إنهاء العقوبات الأميركية لن يمكن أن يكون هناك حل.

من جهة ثانية انتقدت إيران، امس الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب تقاعسها عن إنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا إيران بخلاف الاتفاق النووي.

الى ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA امس إنها قلقة إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني بعد إعلان طهران أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو آمل في إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار وأضاف من الضروري أن تقوم إيران بالتطبيق التام لتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل.

