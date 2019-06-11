عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي قد يوصي بعودة الوجود الأميركي العسكري المكثف الى منطقة الشرق الأوسط.

وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط انه خلص الى ان نشر حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في شمال بحر العرب وغيرها من المعدات ساعد في تقليص الايرانية التهديدات.

وكان الجنرال ماكنزي طلب، في اوائل مايو ارسال الحاملة وقاذفات وقوات ونظام دفاعي مضاد الى المنطقة بعد معرفة التهديدات «المحددة» ضد القوات الأميركية والحليفة ومصالح في العراق وأماكن اخرى. لكن الجنرال ماكنزي يفكر في توسيع القدرات العسكرية لضمان امتلاك الولايات المتحدة قوة ردع «موثوقة وطويلة الأجل في المنطقة».

في المقابل كشفت ايران النقاب عن منظومة صاروخية جديدة تحمل اسم «15 خرداد» للدفاع الجوي المصنوعة محليا في منظمة الصناعات الجوفضائية التابعة الى وزارة الدفاع الايرانية.

وأقيمت مراسيم تسليم هذه المنظومة الى قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي وقائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن العميد حاتمي قوله ان شبكة الدفاع الجوي الشاملة للبلاد تحتاج الى مجموعة من المنظومات الدفاعية «15 خرداد» مختلفة من عدة كليومترات وصولا الى مئات الكيلومترات ومن هذا المنطلق يمكن لهذه المنظومة رصد المقاتلات والطائرات المسيرة من بعد 150 كيلومترا وتتبعها حتى 120 كيلومترا كما ويمكنها رصد الاهداف الخفية على بعد 85 كيلومترا واصابتها على بعد 45 كيلومترا منها.

على صعيد متصل اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بأنه لا يوجد طلب ايراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي «اس 400» من روسيا.

ونقلت وكالة انباء «فارس» عن موسوي قوله في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس «اننا لم نتقدم بطلب لشراء منظومة «اس 400» من روسيا، اذ لانشعر بالحاجة لهذه المنظومة في الوقت الحاضر، وقد قام خبراؤنا بتصميم منظومات تضاهي هذه المنظومة»

