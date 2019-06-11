عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان العالم يمر بمرحلة خطيرة، وأنه من المهم البحث عن بدائل للمواجهة المتزايدة، فيما قال الكرملين انه مضطر للرد على كل ما يقوّض الاستقرار العالمي.

وقال بوتين في كلمة للمشاركين والضيوف والخبراء العلميين في منتدى «قراءات بريماكوف»، نشرت على موقع الكرملين «ان العالم يمر في مرحلة خطرة، ومن المهم البحث عن بدائل للمواجهة المتزايدة وابتداع حلول بناءة للمشاكل العالمية الملحة».

وأضاف «لقد وصل العالم بالفعل الى نقطة خطرة، والعلاقات الدولية آخذة في التقلص. من المهم البحث عن حلول وبدائل حقيقية قابلة للتطبيق للمواجهة المتنامية والدفع الفظ والأناني من جانب بعض البلدان لمصالحها السياسية والاقتصادية وخاصة من خلال العقوبات والحروب التجارية، وهناك حاجة ملحة لحلول بنّاءة للمشاكل الاقليمية والعالمية... انا متأكد من ان المناقشات ستكون مفيدة للغاية في هذا الصدد».

وأعلن يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي ان موسكو مضطرة للرد على الخطوات التي تقوض الاستقرار الاستراتيجي، وهي لن تسمح بأن تظل البلاد بلا حماية.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون السياسية يوري اوشاكوف ان «تقويض الاتفاق النووي مع ايران لا يشكل ضربة للاستقرار الاقليمي فقط بل لنظام عدم انتشار الاسلحة النووية في العالم ايضا».

ولفت اوشاكوف الى «تصاعد حدة التوتر في الشرق الاوسط ارتباطا بالنزاعات المستمرة في ليبيا وافغانستان واليمن والارهاب الذي لم يستسلم بشكل كامل في سورية».

كما اشار الى «الخطر» المحيط بمنظومة نزع السلاح والرقابة على التسلح نتيجة خروج الولايات المتحدة من الاتفاقيات الخاصة بهذا الشأن قائلا ان السياسة الاميركية في هذا المجال تشكل «خطرا على الامن الدولي».

