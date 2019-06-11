عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان دولا عدة، من بينها قطر وسلطنة عمان والعراق واليابان، تعمل على حث كل من ايران والولايات المتحدة على وقف التصعيد بينهما.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن اعتقاده بأنه «عند مرحلة ما يجب ان يكون هناك تواصل بين الجانبين فلا يمكن ان يستمر الوضع على هذا النحو للأبد».

وأضاف ان «ما تحاول هذه الدول القيام به فعليا هو سد الفجوة واقامة محادثات بين الطرفين، لأن التصعيد لن يكون مفيدا لأي طرف في المنطقة».

وفي الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك مخاوف من مواجهة عسكرية بين ايران والولايات المتحدة بعد ارسال واشنطن تعزيزات تشمل حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» وقاذفات «بي 52» الى المنطقة بحجة الرد على تهديدات من قبل طهران ووكلائها لمصالح اميركية بالخليج والشرق الأوسط.

وأكدت واشنطن انها لا تسعى لحرب مع ايران وانما لردعها عن مهاجمة

المصالح الأميركية، كما اكدت ايران انها لا ترغب في الحرب ولكنها ستدافع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم اميركي. وتبدي ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعدادها للتفاوض مع ايران، لكنها في الوقت نفسه فرضت عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية.

