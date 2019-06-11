عربيات ودوليات

جدد برلمانيون مصريون مطالباتهم بحجب المواقع الإلكترونية التي يمتلكها عدد من التيارات والجماعات السلفية متهمين تلك المواقع ببث الأفكار المغلوطة ونشر الفكر المتطرف خاصة بين الشباب، حيث أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب ضرورة اتخاذ موقف ضد المواقع الإلكترونية التي تمتلكها التيارات والجماعات السلفية، نظرا لما ينشر على هذه المواقع من فتاوى مثيرة وأحاديث تحض على العنف والتطرف، لافتا إلى أن هذه المواقع قنبلة موقوتة تضر المجتمع ككل.

وأوضح حمروش أنه سيخاطب الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للإعلام، بمراجعة موقف هذه المواقع الإلكترونية التي تبث سمومها في المجتمع المصري، مؤكدا أن الفتاوى وما يروج في هذه المواقع ما هي ألا مواد تبث لنشر الفتن، وتثير المجتمع.

من جهتها قالت عضو مجلس النواب الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر إن فتاوى السلفيين عبر مواقع التواصل تثير الفوضى، مشيرة إلى أن الفتوى لها متخصصين من أهل العلم لكن هذه القوى الظلامية من السلفيين ومن قبلهم «الإخوان» يجيدون ابتكار أساليب التحايل لإصدار الفتاوى خاصة في المناطق العشوائية فيتسببون في الإساءة للدين.

وأضافت أن هذا التحايل من جانب السلفيين لابد من التصدي له خاصة وأن القضاء عليهم يحتاج لبعض الوقت ولكن يمكن للأوقاف إغلاق المنافذ التي يطلون منها إلى جانب تغليظ العقوبات في حالة مخالفتهم فضلا عن توعية المواطن بخطر هؤلاء من جانب الإعلام.

في السياق طالب النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة النظر إلى المواقع السلفية التي تنشر فتاوى شاردة، واتخاذ قرار عاجل بشأن حجبها لمنع تداول الفتاوى المنشورة عليها، ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المجلس لوضع ضوابط للفتوى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف، وتحديد قائمة بمن لهم حق الظهور والإفتاء.

وأوضح مصطفى، أن هناك العديد من الفتاوى تنشر على مواقع السلفيين، تكون شاردة ويكون لها أهداف مريبة من شأنها الإضرار بالمواطن والوطن من خلال إباحة بعض الأشياء أو تحريم أخرى، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق من أجل حماية الوطن فضلا عن تسميم أفكار الشباب بفتاوى متطرفة بعيدة كل البعد عن سماحة الإسلام ووسطيته.

أما الداعية الأزهري أحمد البهي فقد انتقد، استمرار شيوخ التيار الإسلامي، وعلى رأسهم السلفيين في إصدار الفتاوى ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ذلك يحدث أضرارا، داعيا لإصدار تشريعات تواجه هذا النوع من إصدار الفتاوى، قائلا: «حتى الآن لم نجد تشريعات كافية تمنع غير المتخصصين مثل هؤلاء في إصدار الفتاوى»، وأضاف البهي أن مشايخ التيار السلفي لهم أضرار أكبر من نفعهم وشدد على أهمية التخصص في إصدار الفتاوى، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين تردع من غير المتخصصين الذين يصدرون فتاوى الكترونية».

لكن الشيخ سامح عبد الحميد، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، رفض الدعوات المطالبة بحجب مواقع السلفيين، وقال إن هذه المطالبات مخالفة للقانون، لأن غلق المواقع يكون بحكم قضائي وليس عشوائيًّا، وكان عليه أن يُثبت صحة دعواه بذكر الفتاوى التي يقول إنها تحض على العنف، بل كان المفترض عليه أن يُبلغ السلطات وأضاف عبدالحميد أن مواقع السلفيين هي التي تحارب التطرف والعنف، وهى التي تدعو للدين الوسطى الصحيح، ومواقع السلفيين تدعم مؤسسات الدولة في حربها على الإرهاب والتطرف.

