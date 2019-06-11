عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام دخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم فيها، ومنح الجنسية المصرية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 89 لسنة 1960 الذي ينظم إقامة الأجانب، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون «يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار، حتى ينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي».

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسة، تهدف الأولى منها إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الحالي، وهم «أجانب ذوو إقامة خاصة»، و«أجانب ذوو إقامة عادية» و«أجانب ذوو إقامة مؤقتة».

وحدد القانون شروط منح الجنسية، ونص على «سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء المصري».

