عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدولة العبرية لم تتلق بعد دعوة رسمية من واشنطن لحضور «ورشة العمل» الاقتصادية في البحرين أواخر يونيو الحالي الخطوة الأولى في تطبيق «صفقة القرن».

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر أوضح أثناء اجتماع عقده في 30 مايو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن في انتظار التأكيدات من دول عربية رئيسة حول حضورها المؤتمر قبل توجيه دعوة رسمية لتل أبيب. وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص إزاء موقف مصر والأردن.

في المقابل أعلن مسؤول فلسطيني امس تكثيف الاتصالات الفلسطينية الساعية إلى ضمان أوسع مقاطعة دولية للمؤتمر الاقتصادي الأميركي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الاتصالات تتم مع كل الجهات الإقليمية والدولية والدول العربية لضمان عدم مشاركتهم في المؤتمر الأميركي. وأضاف مجدلاني أن هذه الفترة «تشهد اتصالات مكثفة وجهدا دوليا كبيرا وتواصلا مع كافة الأطراف التي تشكل ثقلا في المنطقة».وذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا تشاوريا يوم الخميس المقبل للوقوف على نتائج الاتصالات الجارية وبحث كيفية تعزيز إحباط ومحاصرة الخطوات الأمريكية «الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية» وجدد مجدلاني التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لانعقاد المؤتمر الأميركي «باعتباره ضربة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني ويسعى لتصفية مشروعنا الوطني عبر الحل الاقتصادي».

في هذه الأثناء، قال السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي إن باريس لم تلب حتى اللحظة الدعوة الأميركية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين حسبما أبلغه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقائه بهم قبل عدة أيام. وذكر الهرفي، للإذاعة الرسمية، أن فرنسا تعتقد بأن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي لا يخدم حل قضية الشرق الأوسط وإنما يزيد من تفاقم الأمور سوءا.

الى ذلك قالت قطر إنه لا يوجد اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بشأن الخطة الأميركية التي باتت تعرف بـ«صفقة القرن» وحذرت من استحالة فرض حل على الفلسطينيين. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحافيين في لندن»كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة... موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أي خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها».

وكان كوشنر، الذي يعكف على صياغة هذه الخطة، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين «تقرير مصيرهم» لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إقامة دولة فلسطينية. كما عبر كوشنر عن عدم تأكده من قدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم.

وفي حين لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الخطة، تقول مصادر فلسطينية وعربية أطلعت على مسودتها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل القائم منذ فترة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى جانب إسرائيل.

وقال الشيخ محمد «لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين، لا يمكن لأي دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك». وأضاف «إذا رفض أحد الطرفين الخطة فهذا يعني إنها إما غير عادلة أو غير واقعية... السيناريو الأفضل إما أن يقبلها الطرفان أو يرفضها الطرفان». وأشاد الشيخ محمد بالجانب الاقتصادي لخطة كوشنر قائلا إنه «مدهش» لكنه بحاجة إلى أساس سياسي ناجع.

