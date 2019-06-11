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موسكو- «كونا»- أ. ف. ب: اعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان أمس فوز مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة قاسم جومارت توكاييف. ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية قسطنطين بتروف القول ان مرشح الحزب الحاكم توكاييف حصل على 70.76 في المئة من اصوات الناخبين. واضاف ان مرشح الحركة الوطنية القومية المعارضة اميرجان قوسانوف احتل المرتبة الثانية بحصوله على 6.2 في المئة من الاصوات فيما حصلت مرشحة الحزب الديموقراطي دانيا يسبايفا على 5.2 في المئة من الاصوات. وأشار إلى ان نسبة الاقبال على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 477.4 في المئة .

يذكر ان 7 مرشحين يمثلون حركات واحزاباً سياسية مختلفة شاركوا في انتخابات الرئاسة التي اشرف عليها اكثر من ألف مراقب دولي.

وكان الرئيس نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد قرابة 30 عاما استقال من منصبه في مارس الماضي فاتحا الطريق امام رئيس البرلمان قاسم توكاييف لتولي مهام الرئاسة في المرحلة الانتقالية في البلاد. ويعتبر فوز توكاييف بمنصب الرئاسة ضمانة لاستمرار نهج السياسة الخارجية الذي وضعه نزارباييف القائم على تطوير العلاقات مع روسيا والصين والانفتاح على علاقات متنوعة مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.

ولد توكاييف الدبلوماسي المحنك في كازاخستان عام 1953 في عائلة من النخبة الثقافية السوفياتية. وفي 1975، حاز على شهادة من المعهد الحكومي المرموق للعلاقات الدولية في موسكو. وبدأ بعد ذلك العمل في السلك الدبلوماسي، حيث بات شخصيةً سياسية من الصف الأول بعد استقلال كازاخستان عام 1991. وعيّن مرتين وزيراً للخارجية، ورئيساً للوزراء بين عامي 1999 و2002.

