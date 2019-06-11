عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن مسؤول حكومي يمني، امس ان وزير الخارجية خالد اليماني، قدم استقالته الى الرئيس عبد ربه منصور هادي وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، ان اليماني قدم استقالته لهادي، دون ان يعرف على الفور الأسباب التي دفعته الى الاستقالة المفاجئة. وأضاف «مازال الوضع غامضا، ولم نصل الى معلومات حتى الآن حول الأسباب التي ادت للاستقالة».

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد ان كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب امين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.

الى ذلك قالت قناة «العربية» انها حصلت على مسودة بيان صحافي مرتقب لمجلس الأمن خطته بريطانيا ووضعته تحت «الاجراء الصامت» وجاء فيه تأكيد اعضاء مجلس الأمن على دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفث. كما ناشد الأعضاء الأطراف بالانخراط البنّاء والمستمر مع المبعوث الخاص. وأشار البيان الى ان اعضاء مجلس الأمن ينظرون بعين ايجابية الى التقدم الأولي الذي احرزته الأطراف نحو تطبيق المرحلة الأولى من اعادة الانتشار في الحديدة.

