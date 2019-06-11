عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، ان حصيلة القتلى في الاشتباكات الدائرة حول العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت لتصل الى 635 قتيلا حتى الآن.

وأضافت المنظمة في بيان لها ان حصيلة القتلى شملت 41 مدنياً لقوا مصرعهم في الاشتباكات، فيما اصيب اكثر من 3550 شخصا آخر من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي.

وبدأت قوات شرق ليبيا التابعة للمشير المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية في ابريل الماضي لمحاولة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس التي تخضع لادارة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة فان اكثر من 90 الف شخص اجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات الدائرة حول طرابلس وحذرت المنظمة من ان «أسر النازحين داخلياً الذين نزحوا الى مواقع قريبة من مناطق النزاع ما زالت معرضة للخطر، الى جانب افراد المجتمع المضيف الذين يوفرون لهم المأوى».

