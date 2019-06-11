عربيات ودوليات

رلاوما - الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من «مصير اسود» ما زال المهاجرون عبر البحر الابيض المتوسط يواجهونه. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ايطاليا، كارلوتا سامي ان المهاجرين الذين يحاولون اجتياز البحر المتوسط بحثاً عن حياة افضل في اوروبا يواجهون اليوم اكبر خطر من اي وقت مضى، بسبب غياب سفن الاغاثة وتصعيد الوضع في ليبيا. وحذرت من ان المتوسط سيتحول الى «بحر من الدم اذا لم نتدخل بالسرعة».

وشددت على ان اعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول الى اوروبا بصورة غير مشروعة، ارتفعت في الآونة الأخيرة بسبب مواصلة الصراع العسكري في محيط العاصمة الليبية طرابلس، فيما زاد منع سفن المنظمات الاغاثية غير الحكومية من العمل في المتوسط.

يذكر ان ليبيا تعد منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى اوروبا، ووصل عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز فيها الى اكثر من 6000 شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

