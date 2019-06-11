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موسكو- «سبوتنيك»: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا والجيش السوري لن يتركا دون رد تصرفات الإرهابيين في إدلب، وسيتم حسم الوضع دون أي تنازلات للإرهابيين.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي أمس: «بالطبع، لن نترك مثل هذه الحيل دون رد فعل صارم، لا نحن ولا الجيش السوري»، مشيراً إلى أن «مذكرة سوتشي لا تعطي أي عفو عن الإرهابيين».

وأضاف أن «الشيء الرئيس هو أنه، ووفقًا لمذكرة سوتشي، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحاجة إلى فصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين من جبهة النصرة ، والتي تم تغييرها بعد ذلك تحت مظلة «هيئة تحرير الشام» وينبغي أن تقوم جمهورية تركيا بالدور الرئيس في هذا الأمر وفقا للاتفاق الذي أبرم بين الرئيسين الروسي والتركي».

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تنطلق من أنه «ينبغي القيام بهذا في أقرب وقت ممكن، لان الوقت ينفد، وهؤلاء الإرهابيون، بالإضافة إلى ذلك، ينفذون هجمات استفزازية باستمرار، ويهاجمون، ويستهدفون عبر منظومات الصواريخ والطائرات من دون طيار مواقع الجيش السوري، والمناطق السكنية، وعلى قاعدة «حميميم» الجوية الروسية».

