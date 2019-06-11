دوليه

قال الإسباني رافايل نادال الذي دوّن أول من امس اسمه في السجلات التاريخية للتنس بتحقيقه لقبه الثاني عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بتغلبه على وصيفه العام الماضي النمسوي دومينيك تييم 6-3، 5-7، 6-1، و6-1، «الفوز مجددا هنا هو حلم يتحقق، لحظة مذهلة. عندما لعبت للمرة الأولى هنا في 2005 (أحرز اللقب)، لم أعتقد أنني سأكون ألعب هنا حتى 2019 هذا أمر مميز جدا بالنسبة إلي».

وبات نادال (33 عاما) الأول بين كل اللاعبين واللاعبات الذين عرفتهم رياضة الكرة الصفراء، يحرز لقب بطولة غراند سلام 12 مرة، متفوقا على الأسترالية مارغريت كورت التي أحرزت لقب أستراليا المفتوحة 11 مرة. ورفع نادال الذي لم يتمكن من حبس دموعه وتمدد على الأرض الترابية لمعلب فيليب شاترييه الرئيس في رولان غاروس بعد تتويجه باللقب للمرة الثالثة تواليا، رصيده من ألقاب الغراند سلام الى 18، بفارق لقبين عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي كان منافسه في الدور نصف النهائي، وسقط أمامه بثلاث مجموعات دون رد.وأثبت الإسباني أنه بلا منازع «ملك» الملاعب الترابية لاسيما رولان غاروس حيث حقق فوزه الـ 93 في 95 مباراة خاضها خلال مسيرته (خسر في الدور الثالث عام 2016 أمام مواطنه مارسيل غرانوليرس، وفي الدور الرابع لنسخة 2009 أمام السويدي روبن سودرلينغ).

ورفع الإسباني مع كأس رولان غاروس، سجله في الألقاب الى 82 في مسيرته الاحترافية، وحقق فوزه الـ 950 في ملاعب التنس.

