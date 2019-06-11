دوليه

أعلن منتخب فنزويلا اول من أمس تعيين مدرب كولومبيا السابق فرانشيسكو «باتشو» ماتورانا مستشارا فنيا قبيل انطلاق بطولة كوبا أميركا المقررة في البرازيل نهاية الأسبوع الحالي. ونشر المنتخب الوطني بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه «حصل المنتخب على مساعدة قيمة.

وانضم فرانشيسكو «باتشو» ماتورانا الى الطاقم الفني للمنتخب الوطني في منصب المستشار الفني».وتم الاعلان عن التعاقد مع ماتورانا أول من امس بعد فوز فنزويلا وديا على منتخب الولايات المتحدة الاميركية 3-0 في سينسيناتي، أوهايو تحضيرا للمسابقة القارية. ويستهل المنتخب الفنزويلي تحت اشراف مدربه رافايل دودامل مشواره في كوبا أميركا السبت المقبل بمواجهة البيرو في بورتو أليغري.

