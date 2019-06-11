loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ميدو مدرباً للمقاصة


عين نادي مصر المقاصة رسميا أحمد حسام «ميدو» في منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد.وأوضح النادي أن إدارته اعتمدت بشكل رسمي التعاقد مع المدير الفني وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.
وسبق لميدو قيادة الوحدة السعودي في الموسم المنصرم وحقق معه نتائج مميزة قبل أن تتم إقالته بسبب رد غير لائق على تعليق أحد الجماهير عبر حسابه بموقع «تويتر».من جانب آخر، أعلن نادي الجونة رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق من منصبه وذلك بعدما ضمن الفريق البقاء بين أندية الدرجة الممتازة في الموسم المقبل.وقال الجونة في بيان: «كل الشكر للكابتن حمادة صدقي على مجهوداته وإخلاصه طوال الفترة الماضية وأمنياتنا له بكل التوفيق في المرحلة المقبلة».ويقود رضا شحاتة الفريق لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة