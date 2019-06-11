دوليه

عين نادي مصر المقاصة رسميا أحمد حسام «ميدو» في منصب المدير الفني للفريق بداية من الموسم الجديد.وأوضح النادي أن إدارته اعتمدت بشكل رسمي التعاقد مع المدير الفني وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

وسبق لميدو قيادة الوحدة السعودي في الموسم المنصرم وحقق معه نتائج مميزة قبل أن تتم إقالته بسبب رد غير لائق على تعليق أحد الجماهير عبر حسابه بموقع «تويتر».من جانب آخر، أعلن نادي الجونة رحيل حمادة صدقي المدير الفني للفريق من منصبه وذلك بعدما ضمن الفريق البقاء بين أندية الدرجة الممتازة في الموسم المقبل.وقال الجونة في بيان: «كل الشكر للكابتن حمادة صدقي على مجهوداته وإخلاصه طوال الفترة الماضية وأمنياتنا له بكل التوفيق في المرحلة المقبلة».ويقود رضا شحاتة الفريق لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

