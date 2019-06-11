محلية

كيف لي في وصف ما حدث قبل أيام في بعض المعارض الرياضية بأسواق الكويت؟ حيث أعلنت أنها ستعرض وتبيع الحذاء الرياضي المميز لشركة رياضية كبيرة والذي كان الكل ينتظره بشغف غير طبيعي وبأسلوب لا يقبله أي عاقل في الحرص على شراء الحذاء بهذه الطريقة؟ الأمر الذي جعلني اتساءل :

ما مواصفات هذا الحذاء الخارق وهل سيكون هو الحل لمشاكلهم الرياضية؟

نعم المواطن الكويتي ذواق في الموضة كما يقولون ولكن هذا حذاء رياضي وليس موضة جديدة؟

هل الحذاء سيكون سببا لمزاولة الرياضة كل يوم؟

هل الحذاء سيكون حصريا في الكويت او لعدد محدد من الناس؟ وإذا كان.. فما ميزته الفنية؟

هل استطاعت هذه الشركة التغلب على عقلية المواطن الكويتي بهذه الطريقة في تسويق أحذيتها؟

هل شراء الحذاء من شأنه أن يرفع من مستوى المواطنين صحيا؟

هل أنتم موافقون أن تستغلكم بعض الشركات أو المواقع الرياضية في الحصول على هذا الحذاء بأي ثمن (60 أو 80 او 120 أو 200 دينار)؟ أين أنت يا وزارة التجارة من هذا اللعب في عقول وجيوب الناس؟ أم لا يحدث إلا في الكويت!

إنها فعلا وسيلة تسويق غريبة وناجحة استطاعت ان تأسر بعضا من أفراد المجتمع الكويتي والوافدين ايضا ... وإذا كنا كمجتمع نعشق الرياضة فأرجو ان يكون ذلك بدعم الرياضيين والاهتمام بالصحة من غير بهرجة كذابة لن تزيد أو تنقص منكم أي شيء إذا ما التزمتم بالعادات الرياضية السليمة وألا يكون لهذ الحذاء أثر على رغبتكم في مزاولة الرياضة «فجوتي الرياضة» أيا كان فإنه يؤدي نفس الغرض.... والله من وراء القصد .

