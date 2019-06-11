محلية

تنتخب الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة مجلس إدارة جديد للاتحاد خلال اجتماعها في 07:30 مساء اليوم، حيث تقام الانتخابات وفق النظام الاساسي الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي والجمعية العمومية للاتحاد المحلي.

وتقدم 11 مرشحا بأوراق اعتمادهم وهم حسين عاشور (العربي) لمنصب رئيس مجلس الإدارة، د.عبدالهادي المطيري (الساحل) لمنصب نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة، محمد الأنصاري (اليرموك) لنائب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة، فوزي المعتوق (كاظمة) لامانة السر العام، خلف الهاجري (الصليبخات) لامانة الصندوق وعضوية مجلس الإدارة، نواف باجية (الجهراء) ونايف الرشيدي (التضامن) ونايف العازمي (الفحيحيل)، لمنصب امين السر المساعد ولعضوية مجلس الإدارة، طلال العدواني (برقان) لأمين الصندوق المساعد، طارق العريفي (الكويت) لعضوية مجلس الإدارة، عبدالله كايد (الشباب) لعضوية مجلس الإدارة، ولم يبعث القادسية ترشيح احد من أعضائه.

وكان من المفترض أن تقام الانتخابات منتصف مايو الماضي إلا أن خطأ في الاجراءات تسبب في تأجيلها وهو ما اعتبرته الجمعية العمومية أمرا متعمداً من قبل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد سابقاً ما دفعها إلى اقالتها وتعيين لجنة جديدة. وينص النظام الاساسي الجديد على حصول المترشح للمنصب النصف زائد واحد من الاصوات حتى في حال لم يترشح سواه.

