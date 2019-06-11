محلية

يعتزم اتحاد كرة السلة اطلاق منافسات الموسم الجديد في شهر سبتمبر المقبل، رغم أن الاتحاد لم يشكل لجانه حتى الآن ومنها لجنة المسابقات، حيث يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اليوم لتشكيل جميع اللجان.

ومن اهم الاسباب التي تدفع الاتحاد إلى تحديد شهر سبتمبر لبدء منافساته، مشاركة المنتخب الاول في بطولة الخليج التي ستقام في اواخر اكتوبر المقبل في الكويت اذ يرغب اعضاء الاتحاد بإنطلاق الموسم الرياضي قبل اختيار لاعبي المنتخب حتى يتسنى للمدرب الكرواتي ادلزيتش اختيار اللاعبين الاجهز قبل توقف المنافسات المحلية واقامة معسكر خارجي للازرق استعداداً للبطولة.

ولعل قرار اللجنة التنظيمية لبطولات الخليج الذي ينص على ضرورة مشاركة بطل الدوري بنفس الموسم الرياضي الذي تقام فيه بطولة الاندية الخليجية في ابريل المقبل وهو الامر الذي يحتم على الاتحاد إنهاء موسمه بشكل مبكر اذ من المتوقع ان ينهي الاتحاد مسابقاته في منتصف مارس المقبل ليمنح الفرصة للاندية الاستعداد للمشاركة في بطولة الاندية الخليجية.

