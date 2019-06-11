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ينتظم منتخب الكرة الطائرة «تحت 23 سنة» في معسكر تدريبي في مدينة اسطنبول التركية بدءا من يوم بعد غد تمهيداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية عن مجموعة غرب آسيا والتي ستقام في البحرين خلال الفترة من 27 يونيو الحالي وحتى 5 يوليو المقبل والمؤهلة إلى البطولة الآسيوية تحت 23 سنة والتي ستقام في ميانمار خلال شهر أغسطس المقبل.

ويترأس الوفد في المعسكر نايف الخميلي امين سر اللجنة المؤقتة للاتحاد ويضم الوفد 18 لاعباً هم: راشد عنبر، احمد السعد، فهد العنزي، محمد الشمري، عمر العنزي، محمد بدر، طلال عبدالرزاق، خالد سعود، عبدالله الحساوي، حسين البحر، عبدالله الحاي، عبدالرحمن الحاي، عبدالوهاب المطيري، فيصل العنزي، يوسف كايد، يوسف الفضلي، محمد الظفيري، محمد العلي، ويقود المنتخب جهاز تدريبي وطني بقيادة سعد يعقوب ويساعده خالد المطيري.

من جهته، أكد الخميلي أهمية هذه المشاركة التي تأتي بعد رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وقال إن الاتحاد يسعى حاليا إلى إعادة الطائرة الكويتية إلى سابق عهدها والانطلاق بها إلى آفاق أوسع موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود مضنية وقوية.

