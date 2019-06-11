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تواصل لجنة الكرة في النادي العربي سعيها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية باللاعبين المحترفين والمحليين، وبرز اسم لاعب نادي الكويت الشاب طلال جازع ضمن الأسماء المقترحة للانضمام إلى الأخضر خصوصاً أن اللاعب لم يشارك كثيراً مع الأبيض خلال الموسم الماضي. وترددت أنباء عن أن اللاعب اشترط الحصول على مبلغ 40 ألف دينار مقابل الانتقال إلى العربي، في الوقت الذي دخل فيه نادي كاظمة على خط التفاوض معه.

وشارك جازع مع الأبيض في بداية الموسم، قبل أن يغيب عن الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية في ظل وجود أسماء مميزة في خط المقدمة.

ومع سعي إدارة الأبيض إلى التعاقد مع مهاجم «سوبر» إلى جانب العاجي جمعة سعيد ومع وجود فيصل زايد وعودة فهد العنزي، ستتضاءل فرصة اللاعب في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الموسم المقبل، ما يزيد من رغبته في الرحيل.

ويسعى العربي بإدارته الجديدة إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات «سوبر» من أجل العودة إلى منصات التتويج، بعد موسم خاضه الأخضر دون محترفين بسبب العقوبة المفروضة عليه. وأعلن النادي عن صفقة واحدة واحدة فقط وهي التعاقد مع السوري يوسف قلفا، فيما ارتبطت أسماء أكثر من لاعب بالنادي أبرزها العراقيين أمجد طه وعلى فايز وأحمد إبراهيم مدافع الاتفاق السعودي والذي نفى وجود أي مفاوضات مع العربي حسبما نقل موقع قناة الكاس على لسانه.

