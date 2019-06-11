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أقر مجلس إدارة نادي الالعاب الشتوية لائحة العقوبات والجزاءات والمخالفات للاعبي المنتخبات الوطنية في جميع الألعاب الرياضية التي يشرف عليها النادي بهدف تطوير آلية العمل وتهيئة عوامل النجاح لكل فرق النادي.

وقال نائب رئيس النادي خالد المطيري في تصريح صحافي ان النادي جدد تشكيل لجنة الانضباط برئاسته وعضوية كل من عضو مجلس إدارة النادي عبد الله الغريب وعضو الجمعية العمومية للنادي مشعل العوضي بصفته قانونيا، مشيرا إلى أن اللجنة منوط بها النظر في الحالات الانضباطية واتخاذ قرارات انضباطية بحق اللاعبين المخالفين وفق اللائحة الجديدة.

وذكر المطيري ان اقرار هذه اللائحة يأتي لتنظيم العلاقة بين مسؤولي النادي واللاعبين بما يضمن تطوير مستوى الالعاب الشتوية وتحسين اداء اللاعبين لا سيما أن النادي مقبل على افتتاح صالة العاب شتوية جديدة ذات مواصفات اولمبية في ساحة بيان التابعة للهيئة العامة للرياضة.

وبين ان النادي حرص على إقرار هذه اللائحة كونها ستعمل على تحسين بيئة العمل الرياضي في النادي وتحقيق مبدأ العدالة بين اللاعبين في ظل توقعات المجلس ان يزداد اعداد ممارسي الالعاب الشتوية في الفترة المقبلة مع قرب افتتاح الصالة، داعيا اللاعبين الى الالتزام والحرص على أداء تمارينهم بجدية وإخلاص لتمثيل بلادهم خير تمثيل في البطولات والاستحقاقات المقبلة.يذكر ان نادي الألعاب الشتوية يشرف على خمسة العاب وهي» هوكي الجليد والفيغر والكيرلينج والتزلج على الجليد والسرعة على الجليد»، إذ تضم عدداً من هذه الالعاب فرقا لفئات سنية مختلفة للذكور والاناث.

