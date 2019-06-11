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يخوض أزرق الناشئين غداً مباراة ودية أم نادي إتش دي سبور التركي ضمن المعسكر التدريبي استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من 1 إلى 12 يوليو المقبل. واتفق الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب إبراهيم عبيد على أن تقام المباراة من 3 أشواط لتجربة جميع اللاعبين المختارين والوقوف على التشكيلة المناسبة قبل خوض اللقاء التجريبي الثاني يوم الاثنين المقبل مع أحد الأندية التركية، على أن يخوض بعدها مباراتين أمام المنتخب العماني يومي 12 و25 يوليو. وكانت قرعة بطولة غرب آسيا أوقعت «أزرق الناشئين» في المجموعة الثالثة الى جانب السعودية والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى المنتخب الأردني المضيف الى جانب عمان ولبنان، وفي المجموعة الثانية حلت منتخبات البحرين وفلسطين وسورية.

وبدأ الأزرق الصغير يوم الجمعة الماضي معسكرا تدريبيا في تركيا استعدادا للبطولة، التي يسعى من خلالها الفريق الى الظهور بصورة مشرفة ومطمئنة قبل مرحلة الاعداد للتصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2020، اذ تنطلق التصفيات الآسيوية يوم 14 سبتمبر المقبل، ووقع الأزرق خلالها في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات طاجيكستان (وصيف النسخة الماضية) ، الأردن (المضيف)، نيبال وسريلانكا.

