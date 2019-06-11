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أكد رئيس نادي المسايل للفروسية مشاري العوضي حرص ناديه على النهوض برياضة القفز على الحواجز والمساهمة مع بقية الاندية في تطوير رياضة الفروسية للمنافسة بقوة في جميع المحافل.

واضاف العوضي ان ازدياد عدد اندية الفروسية ستخلق نوعا كبيرا من التنافس بين الفرسان والفارسات،مشددا على ضرورة الاهتمام بالمواهب ودعمها وتوفير جميع مقومات النجاح امامها كي تقدم كل مالديها، مطالبا بزيادة الدعم لرياضة القفز وجلب خيول قوية للمنافسة في البطولات الكبرى.

وعبر العوضي عن سعادته للانجازات التي حققها الفرسان محمد الموسي وفواز الغنيمان وعلي الصقر وعبد العزيز العدساني وغيرهم من المواهب الصاعدة في اول موسم رسمي لقفز الحواجز بعد اشهار النادي،مشيدا بدعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح لرياضة الاباء والاجداد واندية الفروسية الامر الذي اسهم في نجاح بطولات الموسم المنقضي.

واضاف ان النادي بصدد اقامة معسكر صيفي للفرسان في بلجيكا او هولندا الى جانب المشاركة في بعض البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة الدولية والاستعداد للموسم المقبل.

من ناحيته، قال الفارس الصاعد علي الصقر ان الكويت اصبحت تملك مواهب كثيرة في رياضة القفز لكنها تحتاج الى خيول قوية للارتقاء بهذه الرياضة، فضلا عن توفير الحوافز المادية والدعم المعنوي، معبرا في الوقت ذاته عن سعادته بالانجازات التي حققها هذا الموسم واهمها الفوز بكأس سمو امير البلاد لفئة الناشئين، ومضيفا انه يامل في مواصلة الانجازات في الموسم المقبل بفضل الجهود الطيبة التي يبذلها بطل الكويت والمدرب القدير عبد الله العوضي.

بدورهما، أكد الفارسان محمد الموسى وفواز الغنيمان ان رياضة القفز تخطو خطوات جيدة بفضل التنافس الكبير بين الاندية، والإقبال المتزايد من قبل الفرسان وعشاق هذه الرياضة ممن يمتلكون المهارة والقدرات المطلوبة، واشادا بالوقت نفسه بالفارس عبد الله العوضي على الجهود التي يبذلها للنهوض برياضة القفز.

