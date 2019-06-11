دفتر أحوال

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس عن إحالتها شكوى جديدة ضد مديرها العام الأسبق إلى النائب العام متهمة إياه بالاعتداء على أموالها التي تعد أموالا عامة عملاً وتجريماً بنصوص مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ونصوص مواد القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن غسيل أموال على خلفية قضية استثمار المؤسسة بشركة أبراج هولدنجز (تحت التصفية) وبذلك تكون هذه الشكوى ثالث شكوى تقدمها المؤسسة ضد مديرها العام الأسبق في الكويت والسابعة في المحاكم الدولية.

وفي السياق ذاته صرح مدير عام المؤسسة مشعل العثمان بأن المؤسسة ماضية في ملاحقة مديرها العام الأسبق قضائياً حتى تسترد أموالها كافة وقال «إن المؤسسة وعلى مدار خمس سنوات قد قامت بمتابعة خيوط الجرائم النكراء لمديرها العام الأسبق في حق أموالها وكشف خيوط هذه الشبكة المعقدة التي أنشئت بهدف التستر على تلك الجرائم،

