دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح ببراءة وافد مصري «بائع» من خيانة الامانة عن طريق القيام ببيع اقمشة أؤتمن عليها والتابعة لشركة تجارية كبرى لحسابه الخاص دون اصدار فواتير لها.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اسند به الادعاء العام الى المتهم انه أؤتمن مع اخرين على مخزني اقمشة تابعين لشركة تجارية كبرى وقام ببيع بعضها لحسابهما الخاص دون اصدار فواتير لها. وحضر مع المتهم المحامي محمد الحسيني ودفع بعدم انطباق مادة التجريم على الواقعة محل الاتهام وانتفاء الركنين المادي والمعنوي في حقه وانتفاء الدليل على ارتكاب المتهم لجريمة خيانة الامانة وشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه.

واضاف الحسيني ان موكلي يعمل بالاجر «بائع» عند المجني عليه ويقوم بتوريد المال للشركة يوميا وان المخازن يملك مفاتيحها المجني عليه نفسه وعمال اخرين وان علاقته بالمخزن تنتهي بانتهاء عدد ساعات عمله والشاكي مديره المباشر فكيف يسأل عنه المتهم. وانهى محمد الحسيني ان المجني عليه لا يعرف اسم المتهم فلم يذكر اسمه الصحيح مطلقاً في شكواه او التحقيقات عن سؤاله كل مرة لا يعرف الا شهرته , فان اقوال الشاكي هي أقوال مرسلة لا دليل عليها اذ لم تؤيد اقواله بثمة دليل على ذلك يثبت صحة اقواله المزعومة والتي ننفيها جملة وتفصيلاً ما يؤكد عدم مصداقية الرواية التي اصطنعها ضد موكلي والتي لم يؤكدها اي دليل يعتد به لتصح إدانة موكلي بالتهمة المسندة اليه.

