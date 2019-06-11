دفتر أحوال

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي بفسخ عقد بيع شاليه المبرم بين شركة عقارية ومواطنة واعتباره كأن لم يكن واعادة المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والزم الاخيرة برد مبلغ الشيك 30 ألف دينار قيمة ما تقاضته كثمن العقار.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الشركة المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا على سند من القول انه بموجب عقد بيع وحدة بمنتجع باعت المواطنة لموكلتي الشركة ما هو عبارة عن الوحدة المحددة بالنموذج الدور الارضي بالقسيمة وتم هذا البيع نظير ثمن وقدره 64 ألف دينار اتفقا سداده بالكيفية الاتية مبلغ وقدره 30 ألف دينار بموجب شيك والمسحوب على بنك محلي ومبلغ 34 ألف دينار بموجب شيك دفعة ثانية. واضاف القطان ان المواطنة اقرت بموجب هذا العقد باستلامها من الشركة الشيكين بمجلس العقد، وعدم صرفهما الا في الميعاد المحدد بهما، وعدم اتخاذ اي اجراءات قانونية بشأنهما الا بعد مراجعتها وان يدها عليها يد امانة لحين حلول الموعد المحدد لكل منهما لتاريخ الصرف، كما اقرت بموجب البند السابع من العقد بتعهدها بنقل ملكية هذه الوحدة باسم الطالبة فور قيام البائع بتسجيل ونقل الوحدة لها وبمسؤوليتها عن ذلك.

وانهى عبدالمحسن القطان على اثر العقد وطبقا لما تم الاتفاق عليه قامت موكلتي بتسليم المعلن اليه الاولى الشيكين المتفق عليهما وقيامها بصرف الشيك الاول بمبلغ 30 ألف دينار، الا ان موكلتي قد فوجئت بعد الشراء بمعلومات كانت خافية عنها تؤدي الى استحالة تنفيذ العقد.

