دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني جزئي حكومة مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بأن يؤدي الى مواطن كونه من ذوي الاعاقة المتوسطة بدل الخادم او السائق وبأثر رجعي.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المعاق المحامي علي العلي مؤكدا على سند من القول ان موكله لديه اعاقة بصرية متوسطة منذ الطفولة وكان لديه ملف طبي لدى المجلس الاعلى للمعاقين وتم اصدار بطاقة له وقد تفاجأ بصدور قرار المدعى عليه بصفته بحذف اسمه من كشوف المعاقين، فأقام دعوى ادارية بغية اعادة اسمه في الكشوف مع ما يترتب على ذلك من اثار.

واضاف العلي ان محكمة التمييز قضت بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف في خصوص طلب الالغاء لسكون بالغاء قرار الهيئة المستأنفة الصادر بالغاء الملف الطبي للمستأنف ضده وما يترتب على ذلك من اثار على الوجه المبين بالاسباب وبتأييده فيما عدا ذلك، ولما كان المدعى عليه بصفته ومنذ قيد المدعي بكشوف المعاقين وهو ممتنع عن صرف البدلات والمميزات والحقوق للمدعي وفقا لما يصرف لامثاله ممن يعانون من نفس الاعاقة.

وانهى علي العلي ان المقرر بنص المادة رقم 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على ان يمنح الشخص من ذوي الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 100 دينار.

