الاخيرة

تستمر موجة الحر التي تشهد منطقة الخليج، حيث ارتفعت في درجات الحرارة قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف في 21 من شهر يونيو الحالي.

ويبدو ان صيف 2019 سيكون مختلفا عن فصول الصيف في الأعوام السابقة؛ حيث شهدت بداياته ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، خاصة في الكويت التي سجلت، السبت، اعلى درجة حرارة في العالم. وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، ان درجة الحرارة بلغت 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي الكويت، ظهر السبت. وفي السعودية، سجلت درجات الحرارة في محافظة المجمعة مع بدايات دخول الصيف الى 55 درجة مئوية. أما العراق، فقد سجلت محافظة ميسان جنوبي البلاد رقما قياسيا جديدا بأعلى درجة حرارة على وجه الأرض، الجمعة، حيث بلغت 55.6 درجة مئوية. ونقل موقع «بغداد اليوم» ان الشركات النفطية الأجنبية رفعت الراية البنفسجية فوق مقرات عملها، بعد تخطي درجة الحرارة الـ50 درجة مئوية، حيث تشير هذه الراية الى وجود الأشعة الفوق البنفسجية القصيرة والتي تعد من الأشعة شديدة الخطر على الانسان، وتؤدي الى الاصابة بضربة الشمس وتعمل على قتل الخلايا الحية في الجسم. وذكر موقع «طقس العرب» ان دول الخليج العربي تعاني مناخا شديد الحرارة، حيثُ تلامس حاجز 50 درجة على المناطق الداخلية للكويت وشرق السعودية وجنوب العراق. كما يسود طقس حار في كل من قطر والبحرين والامارات، مع ارتفاع بنسب الرطوبة السطحية، ما يزيد الشعور بالأجواء الحارة. ولا تختلف حالة الطقس في دول المغرب العربي، حيث تسيطر موجة حارة على كل من تونس و ليبيا، مع نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للغبار والأتربة.

يشار الى ان وزارة العمل والتنمية السعودية طلبت من جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة تطبيق قرار حظر عمل موظفيها تحت اشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الـ3 مساء، بدءا من السبت المقبل. ويستمر حظر العمل تحت اشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019، وذلك من اجل تجنيب العمال مخاطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، كالتعرّض لضربة شمس او اجهاد حراري. ودعت الوزارة اصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل، الى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرّض لأشعة الشمس.

