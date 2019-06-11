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تم الكشف أخيراً، في إطار فعاليات مؤتمر الذكاء الدولي الثالث في تيانجين شمالي الصين، عن شريحة قراءة للأفكار وإشارات المخ، تتيح للمستخدم التحكم في جهاز الكمبيوتر بمجرد التفكير، بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتعمل الشريحة، المسماة Brain Talker، عن طريق انتقاء نبضات كهربائية صغيرة في المخ وفك تشفيرها بسرعة وتحويلها إلى إشارات يمكن للكمبيوتر أو الهاتف الذكي تفسيرها.

ويقول مبتكرو الشريحة إنها يمكن أن تستخدم للتحكم في أجهزة أخرى بالإضافة إلى الكمبيوتر والهواتف الذكية، خاصة أنه تم إعداد تطبيقات طبية وتعليمية وأمنية وترفيهية محتملة للاستخدام من خلال الشريحة الجديدة.

ولكن ما تم الإفصاح عنه من معلومات بشأن كيفية عمل وإمكانات شريحة Brain Talker، التي تم تطويرها بواسطة جهود مشتركة بين جامعة تيانجين وشركة الصين للإلكترونيات، كان محدودا للغاية.

تم تصميم مثل هذه الأنواع من واجهات الكمبيوتر، التي تستجيب للأوامر من المخ مباشرة، لكن يتم استخدامها في التحكم في جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر باستخدام موجات المخ وحدها، دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التعليم أو الحركة أو الضغط على زر.

ولن تسمح واجهات المخ فقط بالتشغيل الأسرع للعديد من التقنيات، ولكن أيضًا يمكن استخدامها لمساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال، من خلال السماح للشخص بقيادة كرسي متحرك كهربائي بمجرد التفكير.

وقال دونغ مينغ، عميد أكاديمية الهندسة الطبية، والطب التحريري بجامعة تيانجين: «إن واجهات المخ الحاسوبية تنبئ بمستقبل واعد».

وأضاف: «تعمل شريحة Brain Talker على تطوير تكنولوجيا واجهة الكمبيوتر المخية، مما يتيح لها أن تصبح أكثر قدرة على الحركة، ويمكن ارتداؤها ويمكن لأي شخص عادي استعمالها بسهولة».

وقال دكتور مينغ: «إن رقاقة تشفير المخ-الكمبيوتر هذه لديها القدرة على التمييز بين الإشارات الكهربائية العصبية الثانوية، وفك تشفير معلوماتها بكفاءة، مما يمكن أن يعزز إلى حد كبير سرعة ودقة واجهات كمبيوتر المخ»، موضحا أن «الإشارات التي يرسلها ويعالجها المخ تكون مغمورة في ضجيج الخلفية».

وتضمنت التطبيقات الحالية لتقنية واجهة المخ بين الكمبيوتر والسيطرة على ذراع آلية لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على الكتابة وتناول الطعام بأنفسهم.

وعلى مستوى أكثر ثانوية، كشفت Netflix في عام 2017 أنها طورت عقالًا لقراءة العقل قام باختيار عروض لمشاهدتها استنادًا إلى أفكار مرتدي العقال.

وسمحت التطورات الحديثة في كل من الدوائر المتكاملة، وعلم الأعصاب الحاسوبي للباحثين بتطوير شريحة Brain Talker بحيث تكون أصغر حجما وأن تعمل بشكل أسرع، وأكثر دقة، وبكفاءة أكبر من واجهات المخ الحاسوبية الحالية.

