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نيودلهي - الوكالات: تسببت موجة من الطقس الحار في وفاة 26 شخصا في الهند حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل غير معتاد ووصلت الى 46 درجة مئوية.

وأدى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة كذلك الى نفوق اعداد كبيرة من الحيوانات بينها 15 قردا بولاية ماديا براديش، بوسط الهند وفي الصورة (من أ. ف. ب) يبدو هذا القرد وقد احتمى ببقايا صندوق كرتوني في حديقة غويندي بمدينة شيناي.

كما ادى الارتفاع في درجات الحرارة، الى حدوث صدام بين الحيوانات البرية بسبب قلة المياه، وهو ما يعتبر من الأمور النادرة للغاية ما ادى الى هروب عدد كبير من النمور للبحث عن الماء والرطوبة.

