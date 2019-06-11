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هناك الكثير من الناس من يطلق عليهم «سهّيرة ليالٍ» اي يحبون دوما السهر، لكنهم لا يعلمون ان حياتهم يمكن ان تتغير كليا بالاقلاع عن تلك العادة.

وهذا ما وصلت له دراسة نشرتها صحيفة «بزنس ستاندرد»، اشارت الى ان الاقلاع عن تلك العادة غير الصحية يمكنها ان تغير حياة الشخص، وتحتاج فقط بعض الحيل البسيطة.

أشارت الصحيفة الى ان دراسة نشرتها دورية «طب النوم» قالت ان «سهير الليالي» يمكن ان يعاني من اضطرابات ومتاعب عديدة سواء على المستوى الصحي او النفسي. وأجرت الدراسة، التي اجريت بالتعاون بين جامعات برمنغهام وسوري البريطانيتين، فضلا عن جامعة موناش الأسترالية، اختبارات على نحو 22 شخصا اعتادوا النوم في وقت متأخر، ويعانون امراضا مختلفة، ووضح انه تغيرت حياتهم بصورة كلية بمجرد تغيير الساعة البيولوجية التي ينامون فيها.

وأشار الباحثون الى ان العينة التي خضعت للدراسة، كانوا جميعهم ينامون في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، ويستيقظون في العاشرة والربع صباحا.

واستمرت الدراسة عليهم لنحو 3 اسابيع كاملة، ومكنتهم من تقديم ساعتهم البيولوجية 3 ساعات كاملة، اي انهم باتوا يستيقظون في السابعة صباحا تقريبا، وينامون في حوالي 11 مساء.

وأرجعت الدراسة تمكن اولئك الأشخاص من تغيير ساعتهم البيولوجية الى اتباعهم عددا من الحيل البسيطة. وجاءت تلك الحيل على النحو التالي:

• تناول طعام الافطار في اسرع وقت ممكن.

• عدم تناول اي شيء على الاطلاق بعد الساعة السابعة مساء.

• لا يشربون اي مشروبات منبهة او تحتوي على كافيين بعد الساعة الثالثة عصرا.

وأظهرت الدراسة ان من طبق تلك الحيل البسيطة، بالفعل تمكنوا من تغيير ساعاتهم البيولوجية، وتحسن اداؤهم الصحي والذهني بصورة كبيرة، وصاروا اكثر قدرة على التركيز في الأعمال التي يقومون بها.

