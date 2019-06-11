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الوفيات


عبدالعزيز عقيل ظاهر النبهان الشمري 82 عاما، شيع، الرابية، ق 4، ش 2، م 4، ت: 99641576.
عبدالمجيد احمد حمادي 74 عاما، شيع، الرجال: العقيلة، ق 2، ش 220، م 34، ت: 99912202، النساء: العقيلة، ق 2، ش 212، م 185، ت: 99366690.
محمد يوسف احمد المنصور 63 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 4، شارع سيد علي سيد سليمان، م 16، ت: 66744882، 66663190، النساء: العدان، ق 7، ش 13، م 2، ت: 25410602.
سلوى ماجد جاسم علي بورسلي 49 عاما، شيعت، الرجال: ديوان بورسلي، الشامية، ت: 66373602، النساء: كيفان، ق 4، ش 45، م 7، ت: 99023504.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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