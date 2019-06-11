الأولى

من المقرر ان يناقش مجلس الامة في جلسته اليوم الاستجواب المقدم من النائبين د. بدر الملا ورياض العدساني إلى وزير المالية د. نايف الحجرف وهو الاستجواب الـ101 في تاريخ الاستجوابات وسط تأكيدات حكومية بعدم السماح بتحويل جلسة المناقشة الى فرد عضلات أو التأثير على مستوى ومركز البلاد المالي. واكد مصدر حكومي لـالنهار ان بوسع وزير المالية طلب مناقشة الاستجواب في سرية نظرا لما في مضامينه من مسائل متصلة بالحالة المالية للدولة ومن معلومات قد يلحق تداولها أضرارا بالوضعين الاقتصادي والمالي للدولة، مضيفا ان الحكومة مطمئنة من التوافق النيابي معها بهذا الاتجاه.

واعلن المصدر ثقة الحكومة بوجود أغلبية نيابية لتمرير الميزانيات الست التي رفضتها لجنة الميزانيات.

وبين ان النواب ابلغوا الحكومة انهم سيكتفون بالحصول على تعهدات، ولا يريدون رفض تلك الميزانيات لتجنب اطالة امد دور الانعقاد الحالي.

من جهة أخرى كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد ان قانون المناقصات الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدرج على جلسة مجلس الأمة لإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وأضاف في تصريح امس إن بقاء التأمين تحت مظلة وزارة التجارة وضع غير صحي نظرا لكبر حجم القطاع، وقال: رأينا أن تكون هناك وحدة مستقلة للتأمين تحت مظلة وزير التجارة، مشيرا الى ان تعديل قانون المناقصات العامة وقانون التأمين سيتمان ضمن 9 قوانين في جلسة خاصة تعقد الأسبوع المقبل.

من جانبها قالت النائب صفاء الهاشم: إن اللجنة وافقت على قانون المناقصات الخاص بالمنتج الوطني وعلى تضمينه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة الى انه تم تأجيل التصويت على قانون التأمين الى الأحد المقبل.

من جهته أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استقباله 315 طلب تمويل منذ فتح باب تقديم الطلبات إلكترونيا في مايو الماضي.

وقال في بيان صحافي امس إنه يمكن للمتقدم طلب التمويل دون الحاجة إلى الحضور شخصيا الى مركز خدمة العملاء بمنطقة المنصورية.

وأوضح أنه يتوجب على المبادر إنشاء حساب عبر صفحة الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول والضغط على زر (طلبات التمويل) لتعبئة البيانات المطلوبة كي تتشكل للمبادر قائمة الطلبات التي تناسب البيانات الخاصة بمشروعه.

وذكر أنه إذا كان هناك شركاء بالمشروع يتوجب على المبادر ذكر بيانات الشركاء، أما إذا كانت الشركة قائمة فسيظهر زر (المنشأة القائمة) ومن خلاله يمكن للمبادر استكمال الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة، ولدى اكتمال الطلب يمكن التعرف على حالة الطلب من ذات الصفحة.

وبين الصندوق أنه عند الانتهاء من المعاملة يتم التواصل مع المبادر للحضور إلى مركز خدمة العملاء بمنطقة المنصورية ومطابقة المرفقات مع المستندات الأصلية.

وأشار إلى إمكانية التسجيل أيضا في السجل الوطني عبر صفحة الخدمات التي تمنح المبادرين وأصحاب المشروعات مميزات عدة أبرزها إمكانية الحصول على المناقصات والمزايدات التي تطرحها وزارات ومؤسسات الدولة.