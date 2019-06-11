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كتب علي الفرحان

بينما أعلنت إدارة الارصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني تسجيل منطقة مطربة البرية ظهر امس أعلى حرارة في الكويت خلال الموسم الحالي بواقع 51 درجة مئوية سجل مؤشر الأحمال الكهربائية امس رقما قياسيا في معدل الاستهلاك بـ 14040 ميغاواط، متخطيا بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله الصيف الفائت بفارق 40 ميغاواط.

من جهته طمأنت وزارة الكهرباء المواطنين والمقيمين باستعدادها التام لموسم الصيف مع دخول وحدات توربينية غازية الخدمة للعمل على توفير الطاقة. من جانبه قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الإدارة ضرار العلي لـ (كونا) إن منطقة مطربة الواقعة شمال غرب البلاد غير مأهولة بالسكان، وبلغت درجة الحرارة المسجلة فيها 51 درجة مئوية خلال الموسم الحالي،لافتا إلى أن درجة الحرارة خلال عام 2016 بلغت 54.

إلى ذلك توقع العلي أن يستمر الطقس شديد الحرارة نهارا،وحارا نسبيا ليلا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق الى 50 درجة وأكثر من 50 في بعض المناطق البرية.

وذكر أن خرائط الطقس التابعة للادارة العامة للطيران المدني في إدارة الارصاد الجوية تظهر تأثر البلاد خلال هذه الفترة بطقس شديد الحرارة نهارا خصوصا على المناطق البرية.

وأشار إلى أن إدارة الارصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس ودرجات الحرارة.

ونصح العلي الجميع بشرب كميات كافية من السوائل قبل الشعور بالعطش وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتجنب الرياضة والأعمال الشاقة خصوصا وقت ذروة ارتفاع الحرارة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، ناصحا الأطفال وكبار السن بملازمة الأماكن المكيفة تحاشيا للاصابة بضربات الشمس وحالات الجفاف.

ودعا المهتمين والجمهور الى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق إدارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وعبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بإدارة الارصاد الجوية .