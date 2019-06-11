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التغلب على 79 % من التحديات في عام مالي واحد

العقيل لـ«النهار»: إزالة 450 عائقاً أمام «التنمية»

حسام رجب
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الثلاثاء 11 يونيو 2019

كشفت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ«النهار» أنه قد تم حل 79 % من التحديات التي واجهت تنفيذ الخطط التنموية، كانت تحول دون إنجازها بالسرعة المطلوبة. (طالع ص 09)
وأشارت الوزير الى أنه وفقاً لآخر البيانات الرسمية فقد تم تصنيف التحديات التي اعترضت الجهات في تنفيذ مشروعاتها الى 5 مجموعات رئيسة، حيث بلغ اجماليها 567 تحدياً ارتبطت بمشروعات الخطة السنوية 2018/2019، تم حل نحو 79% منها بشكل ناجح. وتابعت الوزيرة: بلغت نسبة التحديات الإدارية من الإجمالي 36، وكانت النسبة الأكبر من بين التحديات، تلتها التحديات الفنية بنسبة 28%، ثم التحديات المالية بنسبة 18%، في المقابل كانت التحديات التشريعية هي الأقل حدوثاً، حيث بلغت نسبتها نحو 3% من إجمالي التحديات التي واجهت مشروعات الخطة.
ولفتت الوزير الى أن الخطة التنموية للعام المالي 2018/2019 شهدت حل 450 تحدياً من اصل 567، حيث تم حل 168 تحدياً ادارياً من اصل 203 وبنسبة 83%، فيما تم حل 78 تحدياً رقابياً من اصل 86 وبنسبة 91%، في حين تم حل 82 تحدياً مالياً من أصل 104 وبنسبة 79%، فيما تم حل 108 تحديات فنية من أصل 156 وبنسبة 69%، وأخيراً تم حل 14 تحدياً تشريعياً من أصل 18 وبنسبة 78%.


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