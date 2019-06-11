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طهران - الوكالات: حذرت ايران امس المجموعة الدولية من تداعيات «الحرب الاقتصادية» ضدها مشيرة الى انه لا يمكن توقع ان يكون الذين اطلقوها «في امان» بينما اطلقت المانيا تحذيرا من ان الاوضاع في المنطقة بلغت مراحل غير مسبوقة من الخطورة. وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» من جهتها عن «قلقها ازاء تصاعد التوتر» الحالي.

وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في طهران اكد وزير الخارجية الألماني هايكو امس ان برلين ما زالت تدعم الاتفاق النووي معتبرا ان «انسحاب واشنطن من الاتفاق حال دون تحقيق مصالح طهران، لذلك فاننا نسعى للتعويض عن ذلك من خلال تفعيل الآليات المالية».

وشدد على ان «الدول الأوروبية لا يمكنها تحقيق المعجزات لكنها ستسعى للحفاظ على الاتفاق النووي». وحذر ماس من ان «الوضع في المنطقة التي نتواجد فيها شديد الحساسية وخطير على نحو غير عادي» مضيفا «لا يمكن ان يصب ذلك في مصلحة احد، لذلك يتعين تجنب هذا تحت كل الظروف».

ولم يقدم ماس عروضا جديدة لضمان فوائد اقتصادية لايران رغم العقوبات الأميركية.

من جهته اوضح شدد ظريف على انه بدون انهاء العقوبات الأميركية لن يمكن ان يكون هناك حل. واضاف «لا يمكن التوقع بان تكون الحرب الاقتصادية جارية ضد الشعب الايراني فيما يكون الذين اطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في امان».

من جهة ثانية انتقدت ايران، امس الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بسبب تقاعسها عن انقاذ الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منه العام الماضي ومعاودة فرض العقوبات على طهران. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، قوله «الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح اسئلة عن قضايا ايران بخلاف الاتفاق النووي».

الى ذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» امس انها «قلقة ازاء تصاعد التوتر» بشأن الملف النووي الايراني بعد اعلان طهران انها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015. وقال المدير العام للوكالة يوكيا امانو «آمل في ايجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار» وأضاف «من الضروري ان تقوم ايران بالتطبيق التام لتعهداتها النووية بموجب خطة العمل المشترك الشامل».