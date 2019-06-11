الأولى

دعا مجلس الوزراء الى الالتزام بالقرارات الصادرة منه تجاه الحفاظ على المخزون السمكي ووفرته مستقبلا معلنا توزيع قسائم جاهزة للاستزراع السمكي والربيان.

وأحيط المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي امس علماً بتوصيات اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية حول نتائج الدراسة والتوصيات الخاصة بالمخزون السمكي والربيان في البلاد.

كما اطلع المجلس أيضاً على توصية اللجنة بشأن استغلال مجموعة من الصيادين لبعض الشاليهات بمنطقة الدوحة بالمخالفة للقانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المخالفين مستغلي الشاليهات بمنطقة الدوحة في أعمال الصيد في جون الكويت والمخالفة للقانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لتلافي ظاهرة أسراب الجراد مستقبلا والحد من نتائجها السلبية.