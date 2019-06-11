الأولى

في الوقت الذي أبدى فيه عدد من النواب امتعاضهم مما أسموه تعسف وزارة التربية تجاه معلمات رياض الأطفال، اعلن النائب ماجد المطيري ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ابلغه في اتصال هاتفي أن الوزارة ستفتح باب التظلمات بشأن رسوب 750 معلمة رياض أطفال من بين 900 معلمة في اختبارات الوظائف الاشرافية، كما ستجري تحقيقا فيما أثارته المعلمات عن وجود خلل في آلية الاختبارات.

وفي هذا الصدد دعا النائب عبدالله الكندري وزير التربية واركان وزارته الى ازالة التعسف الواقع على المعلمات، مطالبا بتعديل نسب الاختبار لزيادة شريحة الناجحين او التفكير جديًا في اعادته، خاصة مع وجود محاور بعيدة عن التخصص، اضافة الى وجود صعوبات فنية بالنموذج الالكتروني. من جانبه قال النائب شعيب المويزري ان سقوط 750 معلمة رياض أطفال من بين 900 يدل علي وجود خلل كبير في آلية الاختبارات والنهج التعسفي والتخبط من قبل الادارة العليا في وزارة التربية. وافاد: وصلتنا العديد من الشكاوى عن الكثير مما يدور في وزارة التربية سواء حول هذا الملف أو غيره من الملفات التي تتعلق بالاختبارات والمقابلات، فاذا كان الوزير يعلم بما يجري فهذه كارثة وإن كان لا يعلم فالكارثة أكبر.

وكان عدد من معلمات رياض الأطفال نفذ اعتصاما في ديوان عام الوزارة، احتجاجا على صعوبة اختبارات الترقي للوظائف الاشرافية الالكترونية، معربات عن استيائهن من النتائج والأخطاء والملاحظات التي شابت الاسئلة الموضوعة في مختلف الجوانب التربوية والفنية والادارية.

وطالبت المعلمات خلال تجمعهن امام مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بإلغاء الأسئلة الادارية وإضافة درجاتها الى بقية الاسئلة، مشيرات إلى أن هناك ظلما وقع عليهن لاسيما ان خبراتهن تجاوزت 17 سنة.

وأوضحن ان الترقي في بقية المراحل أسرع من الرياض، مشيرات الى ان الاختبار تضمن العديد من الاخطاء فضلا عن عدم توافر مصادر للمعلومات التي يحتويها، مشددات على أهمية وضع ثلاث أو اربع مشرفات فنيات في الرياض بدلا من مشرفتين للتخلص من تكدس الموجودات على قائمة الانتظار.