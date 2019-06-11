الأولى

اعلنت وزارة الشؤون انها ستسحب إدارة بعض صالات الافراح من الجمعيات التعاونية والمتبرعين عقب إقرار ميزانية السنة المالية المقبلة 2020-2021 التي خصصت فيها بندا لإنشاء وتجهيز الصالات.

واكدت وكيلة وزارة الشؤون بالإنابة هناء الهاجري في تصريح صحافي امس على هامش افتتاحها صالة أفراح «نهار البغيلي» في منطقة النعيم عقب إعادة ترميمها أن عدم وجود ميزانية أوقف سحب إدارة الصالات لفترة معينة. وأوضحت أن صالة «نهار البغيلي» هي الخامسة التي يتم إعادة افتتاحها لتكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المناسبات المختلفة.

وأشارت الى أن إجمالي الصالات التي تم سحبها خلال الفترة الماضية ، وردت إلى إدارة تنمية المجتمع بلغ 35 صالة كانت تابعة لجمعيات تعاونية ومتبرعين.

من جهتها قالت مديرة إدارة تنمية المجتمع في الوزارة نادية العازمي في تصريح مماثل إن اللجنة الدائمة للعمل التطوعي شطبت 30 فريقا تطوعيا غير فاعل وغير متواصل مع الوزارة ولم يحقق أي انجاز ملموس يخدم المجتمع.

وأكدت أن الوزارة في طور غربلة الفرق التطوعية كافة للوقوف على مدى جديتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع.