الأولى

وافق المجلس البلدي خلال جلسته امس على تخصيص 10 انشطة تجارية لمشروع (برايح سالم) في منطقة السالمية.

ووافق كذلك على طلب الإدارة العامة للطيران المدني استخدام مساحة الاستعمالات التجارية البالغة 2565 مترا مربعا لخدمة قاعة (VIP) في المطار الدولي.

ووافق المجلس ايضا على عدد من المواضيع منها طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري ترحيل جسر المشاة المخصص سابقا بين منطقتي خيطان والفروانية فوق طريق المطار الى موقع آخر بديل لتفادي التعارض بين جسر المشاة المقترح وجسور السيارات القائمة في نفس المنطقة، وطلب شركة نفط الكويت تخصيص موقع بديل لموقع المكاتب المؤقتة وتشوين المواد المخصص بموجب قرار اللجنة المؤقتة بمنطقة الشعيبة لتنفيذ مشروع تقديم الخدمات لعمليات الحفر.

ووافق كذلك على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة حرم الطريق الدائري (6 و5) لتأمين مداخل ومخارج المنطقة المستقبلية عبر طريق الخدمات بمنطقة جنوب خيطان.

ورفض المجلس طلب نادي المصارف استثمار قطعة الأرض المقابلة لوزارة الإعلام، كما أرجأ إقرار العطلة الصيفية إلى الجلسة المقبلة حتى يبدي الاعضاء رأيا متوافقا مع المدة المقترحة.

وأبقى على جدول الأعمال عدة مواضيع أهمها ما يتعلق بمجمع كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالجهراء على الدائري السادس بجوار المنطقة الصناعية.

وأجل المجلس مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات وإعادة تدوير النفايات ووضع أماكن متعددة للمهملات في المجمعات والأسواق الى أن تقوم البلدية بتجهيز جميع الردود والاستفسارات المتعلقة بهذا الجانب.