وطن النهار

أكدت مصادر لـ «النهار» ان الكويت تلقت دعوة لحضور مؤتمر البحرين لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مبينة ان وزارة المالية تلقت الدعوة وان مشاركة الكويت في المؤتمر مؤكدة لكن لم يتحدد مستوى التمثيل.

من جانبه اوضح نائب وزير الخارجية خالد الجارالله في رده على سؤال حول مشاركة الكويت في المؤتمر انه من المبكر الحديث عن المشاركة خاصة وان هناك بعض التكهنات حول تأجيل المؤتمر.

وقال في تصريح صحافي على هامش مشاركته مساء اول من امس باحتفالية سفارة روسيا الاتحادية بالعيد الوطني: في تقديرنا هناك احتمال لتأجيل المؤتمر بسبب انتخابات الكنيست الاسرائيلية.

وأضاف: من المبكر ان نتحدث عن مشاركة. وطالما ان هناك حديثا للتأجيل.

وعن الجديد في الأزمة الخليجية بعد التصعيد الأخير وإذا ما كانت الأمور اعيدت إلى ما قبل الصفر قال لا نحن لم نعد إلى ما قبل الصفر ونحن ناسف تماما لأي تصعيد في الخلاف الخليجي ونتمنى ونتطلع إلى التهدئة والى ان يكون تعاملنا مع هذا الخلاف في إطار التهدئة والاحتواء ونحن دائما متفائلون وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي نطوي هذا الملف.

وأضاف نحن لا نملك الا ان نتفاءل وجهود الكويت لم تتوقف لاحتواء هذا الخلاف وسيتحقق لهذه الجهود النجاح في يوم من الأيام.

وحول الاعتداء من قبل الحوثيين على مطار ابها بالمملكة العربية السعودية جدد الجار الله إدانة الكويت ادانة الكويت بأشد العبارات لهذا للعمل العمل الآثم والتخريبي، مؤكدا انه تصعيد خطير وتقويض لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي وهو خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية ونتمنى ان تتوقف هذه الهجمات التي ادناها واستنكرناها في بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف: نتطلع إلى ان تتوقف هذه الهجمات وان يكون هناك افساح المجال للتحرك السياسي من قبل المبعوث الدولي أو أي اطراف أخرى تسعى لتحقيق الحل السياسي.

وحول ما يعتقد انه تراجع عن حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قال الجارالله لم تتوقف المساعي الدبلوماسية مشيرا إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى طهران وقال نحن ننظر باهتمام لنتائج هذه المساعي.

وأضاف وإذا كانت وتيرة التصعيد خفت فهي ترجع إلى الاتصالات والمساعي الدبلوماسية ونحن نتمنى ان ننأى بمنطقتنا عن هذا التصعيد وعن هذا التوتر.

وعن اعلان ايران بزيادة تخصيب اليورانيوم ومدى تأثير ذلك على المنطقة قال هذا يعتبر تصعيد ويعتبر امرا مقلقا وهو امر يتعارض مع استحقاقات المنظمة الدولية للطاقة الذرية ونرجو ان يتم معالجة هذا الأمر في اطار استحقاقات المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وحول حركة تنقلات الدبلوماسيين وإذا ما كانت القائمة المشار اليها في احدى الصحف صحيحة اجاب صحيح ان هناك حركة التنقلات وهي حركة طبيعية تجرى في هذا التوقيت من كل عام ولكن القائمة لم تحسم بعد.

وعن المناسبة اعرب الجار الله عن سعادته لتواجده في سفارة روسيا للاحتفال ما وصفهم بالأصدقاء في روسيا الاتحادية باليوم الوطني مؤكدا ان العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية وقديمة واستراتيجية وعلاقات بها مصالح مشتركة بين البلدين.

وأشار إلى ان الكويت كانت اول دولة في المنطقة تقيم علاقات دبلوماسية مع روسيا لافتا إلى ان الكويت تفخر بهذه العلاقة.

ولفت الى وجود تنسيق متواصل مع روسيا حول العلاقات الثنائية وكذلك على المستوى السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى الزيارات المتواصلة بين كبار المسؤولين في البلدين وقال نتطلع لهذه العلاقات لتحقيق مزيد من التقدم الازدهار وان تجسد الشراكة الحقيقية بين البلدين.

وحول التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن واهم مشاريع القرارات التي ستطرحها الكويت خلال الفترة المقبلة قال: دورنا في مجلس الأمن وعضويتنا غير الدائمة نمارسها بكل حيوية ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك خلال ترؤس الكويت لمجلس الأمن خلال هذا الشهر وهناك اتصالات ولقاءات للشيخ صباح الخالد ونجحنا في ان يقر مجلس الأمن بالإجماع قانون خاص بمفقودي الحرب وهذا موضوع انساني بحت وكنا منذ البداية نتحدث عن اننا سنتصدى للقضايا الإنسانية وهموم الإنسان ولذلك إقرار هذا القانون بالإجماع يشكل انتصارا للإنسانية.

وأضاف ان الجهود الدبلوماسية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في مجلس الأمن والتي أثمرت عن توافق دولي في اجماع مجلس الأمن حول المقترح الكويتي الخاص بمشروع القرار بشأن مفقودي الحروب هو نجاح يضاف إلى نجاحات الدبلوماسية الكويتية التي باتت محطة تقدير واعجاب دولي.

و اضاف: نهنئ الشيخ صباح الخالد على هذا النجاح وهذا الإنجاز المشرف،

وتابع كلامه : مثل ما هو معروف الكويت عانت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين الذين لايزالون بالعراق ولم نتعرف إلى مصير مئات منهم.

وأشار إلى ان هناك مواضيع مهمة أخرى سيتم طرحها خلال رئاسة الكويت لمجلس الأمن وان هناك تنسيقا متواصلا مع الدول الدائمة العضوية مثل روسيا الاتحادية وكذلك الدول غير دائمة العضوية لاقرار قرارات تتعلق بالجوانب الإنسانية وهو ما تحرص الكويت عليه وتتعامل معه وما ستقدمه الكويت في هذا الشأن سيكون واضحا.

وحول مساعي الكويت فيما قدمته الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى مجلس الأمن بخصوص حادثة الاعتداء على البواخر في الفجيرة قال كل ما يطرح وما يعرض وما يطلب من مجلس الأمن من أشقائنا وأصدقائنا سنكون نحن من يتعامل معه ونحن من نحمل هذه الهموم والهواجس.

ومن جانبه قال السفير الروسي لدى البلاد نيقولاي مكاروف إن بلاده تحتفل بعيدها الوطني، موضحا أنه في 12 يونيو 1990 اعلن البرلمان الروسي استقلال روسيا الاتحادية وهو اليوم الذي فتح مرحلة جديدة من تاريخ الشعب الروسي ودشن طريقا جديدا للتغيير.

وأشار في كلمته خلال الحفل إلى أن هذه المناسبة الوطنية لا تدل فقط على التغيرات الاقتصادية والسياسية التي بدأت في بلاده قبل 30 عاما ولكنها دلالة تاريخية على التواجد التاريخي الروسي والتطور الذي حققه عبر العصور على مدار أكثر من 11 قرنا.

وأشار إلى أن الكويت صديق جيد لبلاده وشريك مخلص يعتمد عليه لبلاده وللعديد من دول العالم موضحا أن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع بلاده منذ 55 عاما، ووصف علاقات بلاده مع الكويت بالقوة والناجحة والمتطورة لافتا إلى أن الدولتين الصديقين تتشاركان العديد من الاهتمامات في المنطقة وبينهما تنسيق ناجح في مجلس الأمن يسهم في مواجهة التحديات.

