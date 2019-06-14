وطن النهار

أكد سفير الجمهورية الإسلامية لدى البلاد محمد ايراني رغبة بلاده في الدخول في حوار مع دول الجوار نافياً لـ«النهار» ان بلاده تدعم الحوثيين في ضربها للمصالح السعودية وانه لا ادلة على ذلك.

وقال إيراني: عرضت على دول المنطقة مبادرة عدم التعدي التي ترتكز على حسن الجوار والدخول في حوار معها، مبينا ان هذه المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الايراني محمد ظريف تعتمد على الاتفاق 598 الذي اقر بعد نهاية الحرب الإيرانية - العراقية، مشيرا الى ان هذه المبادرة توقع بشكل ثنائي وايضاً بشكل جماعي في اشارة الى مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نحن نسعى لاستتباب الأمن في المنطقة ولا ندعم التوتر وان ايران تحترم جيرانها وتدعوهم للحوار وان المبادرة التي قدمت وطرحت بمثابة ضمان لما تدعو اليه ايران ووفقا لمقترحات قدمت من اطراف أخرى مثل روسيا.

وأشار ايراني الى ان وزير الخارجية القطري تحدث عن ان بلاده ستدرس هذه المبادرة نافيا ان تكون الكويت قد طلبت منه الاسراع في تقديم تفاصيل المبادرة لمناقشتها.

ونفى ايراني ان تكون بلاده قد ارسلت المبادرة الى الكويت رسميا وان الموضوع لايزال قيد الدراسة وان لا هناك أي مناقشات بين الكويت وطهران بهذا الخصوص في الوقت الراهن، نافياً كذلك ان تكون بلاده قد طالبت بتعليق او الخروج من منظمة الأوبك، مشيرا الى ان بلاده من مؤسسي هذه المنظمة، متسائلا: كيف نخرج من «الأوبك» ونحن من مؤسسيها؟

وأكد ايراني ان المساعي الأوروبية والدولية تدخل ضمن اطار تهدئة الوضع، لافتا الى ان الدول الموقعة على الاتفاق النووي لم تف بوعودها لمساعدة ايران بعد مرور عام من قرار ترامب للخروج من الاتفاق.

