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الجالية الأردنية كرَّمت الفائزين في المسابقة القرآنية


تحت رعاية وحضور سفير المملكة الاردنية الهاشمية في الكويت اقامت اللجنة الثقافية في مجلس الجالية حفلا على شرف الفائزين بالمسابقة القرآنية الثانية التي اقيمت فعالياتها في مقر جمعية المعلمين الكويتية أول من أمس.
واعرب السفير الاردني في كلمة له عن شكره لوزارة التربية ولجمعية المعلمين وعلى رأسها د. مطيع العجمي لما قدموه من تسهيلات اسهمت في انجاح المسابقة السنوية للعام الثاني على التوالي.
وتقدم الحضور خلال حفل تكريم الفائزين بالمسابقة مدير ادارة الخدمات التربوية بجمعية المعلمين بدر المطيري وفادي الروسان المستشار الثقافي بالسفارة الاردنية، ومنصور كمال امين سر الجالية وعماد المقابلة عضو المجلس ورئيس اللجنة الثقافية للجالية وخالد الشرمان رئيس لجنة الجمعية العمومية للجالية.
في نهاية الحفل قام السفير الاردني بتكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية وتقديم الدروع للرعاة.


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