وطن النهار

المنامة - «كونا»: أشاد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله بدور قوة الواجب المشتركة (سي. تي. اف 152) في تعزيز الأمن والسلامة البحرية في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال وزير الداخلية لقائد قوة الواجب المشتركة (سي. تي. اف. 152) العقيد ركن بحري الكويتي مبارك الصباح.

وذكرت انه تم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتطوير التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكانت الادارة العامة لخفر السواحل الكويتية تسلمت قيادة قوة الواجب المشتركة (سي. تي. اف 152) من القوة البحرية السعودية في سبتمبر الماضي بمملكة البحرين.

وتتبع قوة الواجب المشتركة (سي. تي. اف 152) القوات البحرية المشتركة المتمركزة في مملكة البحرين ومختصة بتأمين الممرات المائية بمنطقة الخليج العربي. وتضم القوة التي تم انشاؤها عام 2004 31 دولة وتهدف الى توفير الامن البحري في الخليج العربي.

