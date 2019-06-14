وطن النهار

قال منسق مسابقة سويسرا لحفظ القرآن الكريم جمال الخطيب أول من أمس الأحد ان جمعية الرحمة العالمية الكويتية (لجنة سنابل الخير) دعمت مسابقة قرآنية هي الاولى من نوعها تعقد في سويسرا.

واضاف الخطيب في تصريح لـ«كونا» ان الدعم ليس غريبا على جمعية الرحمة العالمية الكويتية مشيدا بحرص الجمعية على دعم نشر افكار الاسلام السمحة في مختلف المجتمعات.

واوضح ان العدد النهائي للمشاركين قد بلغ 50 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين السبع سنوات والسبعين عاما وتباروا في خمسة مستويات مختلفة تبدأ من جزأين اثنين حتى الاجزاء الـ30 للقرآن الكريم.

واكد ان الخمسة الأوائل الذين فازوا بالمسابقة قد حصل كل منهم على رحلة عمرة كجائزة أولى ثم توزعت الجوائز الأخرى حسب قرارات لجنة التحكيم بين الف دولار اميركي و250 دولارا.

واعتبر ان هذه المسابقة وفرت البيئة المناسبة للتنافس في حفظ القرآن الكريم وشكلت حافزا إضافيا للتواصل بين أطياف الجالية المسلمة في سويسرا حيث ألف القرآن الكريم بينهم من دون اي اعتبارات عرقية.

كما اكد ان هذه المسابقة تعزز الاهتمام بكتاب الله والعناية بحفظه وتجويده وتفسيره وتشجع أبناء المسلمين في سويسرا لا سيما من الشباب والناشئة على الإقبال على كتاب الله حفظا وعناية وتدبرا.

وقال ان هذه المسابقة سوف تبرز القدرات والمواهب الجديدة بين الجالية ليس فقط في التلاوة بل أيضا في الشرح والتفسير لاسيما ان جميع المشاركين يتقنون اللغات السائدة في سويسرا ما سيسهل عليهم شرح الآيات الكريمة للآخرين. من جانبه قال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الشيخ بو كثير بن عمر لـ«كونا» ان مثل هذه الانشطة ستحفز مسلمي سويسرا على حفظ كتاب الله واستمرار رسالة الإسلام عبر تدبر آيات الذكر الحكيم. وأضاف ان المسابقة ستعزز روح المثابرة ليس فقط على حفظ القرآن بل تدبر معانيه واكتشاف كنوزه فيأخذ منها المسلم لدينه ودنياه كما انها تحافظ على هوية المسلم والمسلمة وتجعلهما قادرين على شرح جوهر الدين الحنيف لغيرهما من المسلمين وغير المسلمين.

